https://ria.ru/20231115/kadyrov-1909563796.html

Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам"

Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам" - РИА Новости, 15.11.2023

Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам"

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама наградили еще одним орденом — "За служение религии Ислам" первой степени, сообщил министр республики по... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:43

2023-11-15T12:43

2023-11-15T17:45

общество

чеченская республика (чечня)

ахмед дудаев

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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама наградили еще одним орденом — "За служение религии Ислам" первой степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале. "Искренне поздравляю <…> начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии Ислам" I степени", — написал он.Награду вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на международной научно-практической конференции "Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов", которая проходит в Грозном. По словам Дудаева, Адам Кадыров удостоен ордена за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей. О том, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, стало известно 5 ноября. В его арсенале много наград, в том числе звание героя Чечни, высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Эти награды он получил после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231106/nagrada-1907656263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, чеченская республика (чечня), ахмед дудаев