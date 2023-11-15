Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам"
Сына Кадырова Адама наградили орденом "За служение религии Ислам" первой степени
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама наградили еще одним орденом — "За служение религии Ислам" первой степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
"Искренне поздравляю <…> начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии Ислам" I степени", — написал он.
Награду вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на международной научно-практической конференции "Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов", которая проходит в Грозном.
По словам Дудаева, Адам Кадыров удостоен ордена за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.
О том, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, стало известно 5 ноября. В его арсенале много наград, в том числе звание героя Чечни, высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Эти награды он получил после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.