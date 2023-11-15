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Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам" - РИА Новости, 15.11.2023
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12:43 15.11.2023 (обновлено: 17:45 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/kadyrov-1909563796.html
Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам"
Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам" - РИА Новости, 15.11.2023
Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам"
Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама наградили еще одним орденом — "За служение религии Ислам" первой степени, сообщил министр республики по... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:43
2023-11-15T17:45
общество
чеченская республика (чечня)
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама наградили еще одним орденом — "За служение религии Ислам" первой степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале. "Искренне поздравляю &lt;…&gt; начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии Ислам" I степени", — написал он.Награду вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на международной научно-практической конференции "Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов", которая проходит в Грозном. По словам Дудаева, Адам Кадыров удостоен ордена за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей. О том, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, стало известно 5 ноября. В его арсенале много наград, в том числе звание героя Чечни, высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Эти награды он получил после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231106/nagrada-1907656263.html
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общество, чеченская республика (чечня), ахмед дудаев
Общество, Чеченская республика (Чечня), Ахмед Дудаев
Сына Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам"

Сына Кадырова Адама наградили орденом "За служение религии Ислам" первой степени

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама наградили еще одним орденом — "За служение религии Ислам" первой степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
"Искренне поздравляю <…> начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии Ислам" I степени", — написал он.
Награду вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на международной научно-практической конференции "Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов", которая проходит в Грозном.
По словам Дудаева, Адам Кадыров удостоен ордена за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.
О том, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, стало известно 5 ноября. В его арсенале много наград, в том числе звание героя Чечни, высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Эти награды он получил после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.
Сын Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров после вручения ордена За заслуги перед Карачаево-Черкесией главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Глава КЧР вручил сыну Кадырова высшую госнаграду республики
6 ноября, 01:28
 
ОбществоЧеченская республика (Чечня)Ахмед Дудаев
 
 
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