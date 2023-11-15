https://ria.ru/20231115/izrail-1909531105.html

США незаметно нарастили поставки военной помощи Израилю, пишут СМИ

США незаметно нарастили поставки военной помощи Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023

США незаметно нарастили поставки военной помощи Израилю, пишут СМИ

США нарастили объемы поставок военной помощи Израилю на фоне призывов Вашингтона избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа, передает агентство... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:46

2023-11-15T10:46

2023-11-15T11:01

израиль

хамас

пентагон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

в мире

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США нарастили объемы поставок военной помощи Израилю на фоне призывов Вашингтона избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа, передает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении журналистов документ. "Пентагон незаметно увеличил военную помощь Израилю, выполнив запросы, которые включают в себя еще больше ракет с лазерным наведением для его боевых вертолетов Apache, а также 155-миллиметровые снаряды, приборы ночного видения, противобункерные бомбы и новые армейские транспортные средства", — говорится в публикации.Как утверждается, Израиль запросил более 57 тысяч 155-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов и 20 тысяч винтовок M4A1, пять тысяч приборов ночного видения PVS-14, три тысячи гранатометов M141, 400 120 миллиметровых минометов и 75 единиц совместных легких тактических машин (JLTV). Блумберг отмечает, что объем поставок растет, несмотря на то, что чиновники администрации Байдена все чаще призывают Израиль избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа. На сайте агентства сегодня также появилась статья, в которой говорилось о "расколе между близкими союзниками". Вашингтон, как говорится в публикации, "все больше разочаровывается" в действиях Израиля против палестинского движения ХАМАС. Как пишут журналисты, представители Белого дома "проводят все более сложные беседы" с израильскими коллегами, однако те игнорируют их призывы.Собеседники агентства отметили, что американская сторона неоднократно предупреждала Израиль о необходимости защиты гражданского населения, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху "до сих пор игнорировал обеспокоенность США по поводу американцев, которые остаются в заложниках в Газе, и сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть территорию" анклава.Вдобавок, когда США спросили об израильском ударе по лагерю беженцев, "ответ Израиля был почти пренебрежительным, а руководство заявило, что его цель была достигнута", подчеркивает издание.

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, хамас, пентагон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, в мире