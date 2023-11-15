В Нидерландах открестились от статьи о применении Израилем чрезмерной силы

ГААГА, 14 ноя - РИА Новости. Статья газеты NRC о том, что посольство Нидерландов в Тель-Авиве предупредило свое правительство о применении Израилем "непропорциональной силы" в секторе Газа, не отражает политику Нидерландов и дает неполную картину ситуации, заявили в МИД Нидерландов. Ранее нидерландская газета NRC со ссылкой на конфиденциальный документ сотрудника дипмиссии Нидерландов в Тель-Авиве сообщила, что посольство королевства предупредило свои власти о применении Израилем "непропорциональной силы" в секторе Газа. Военный атташе посольства, по данным издания, отмечает, что израильская армия "намеревается нанести огромный ущерб инфраструктуре и гражданским центрам" в секторе Газа, что объясняет "большое количество смертей" среди палестинского мирного населения. В документе действия Израиля описываются, в том числе, как "нарушение международных договоров и законов войны". "Статья основана на частях конфиденциального отчета нашего посольства. Она дает выборочную и неполную картину, которая никоим образом не отражает голландскую политику. Наши коллеги в посольствах должны иметь возможность выполнять свою работу правильно, профессионально и добросовестно… Совершенно недопустимо, чтобы подобные репортажи в СМИ мешали их работе", - говорится в заявлении МИД Нидерландов в соцсети Х. В министерстве также заявили о своей поддержке сотрудников посольства Нидерландов в Тель-Авиве. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
ГААГА, 14 ноя - РИА Новости. Статья газеты NRC о том, что посольство Нидерландов в Тель-Авиве предупредило свое правительство о применении Израилем "непропорциональной силы" в секторе Газа, не отражает политику Нидерландов и дает неполную картину ситуации, заявили в МИД Нидерландов.
Ранее нидерландская газета NRC со ссылкой на конфиденциальный документ сотрудника дипмиссии Нидерландов в Тель-Авиве сообщила, что посольство королевства предупредило свои власти о применении Израилем "непропорциональной силы" в секторе Газа. Военный атташе посольства, по данным издания, отмечает, что израильская армия "намеревается нанести огромный ущерб инфраструктуре и гражданским центрам" в секторе Газа, что объясняет "большое количество смертей" среди палестинского мирного населения. В документе действия Израиля описываются, в том числе, как "нарушение международных договоров и законов войны".
Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах по заложникам, пишут СМИ
00:18
"Статья основана на частях конфиденциального отчета нашего посольства. Она дает выборочную и неполную картину, которая никоим образом не отражает голландскую политику. Наши коллеги в посольствах должны иметь возможность выполнять свою работу правильно, профессионально и добросовестно… Совершенно недопустимо, чтобы подобные репортажи в СМИ мешали их работе", - говорится в заявлении МИД Нидерландов в соцсети Х.
В министерстве также заявили о своей поддержке сотрудников посольства Нидерландов в Тель-Авиве.
Семьи заложников ХАМАС начали марш в Иерусалим, требуя освободить пленных
Вчера, 23:59
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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