https://ria.ru/20231115/iskusstvo-1909619025.html

Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году

Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023

Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году

Филиалы Государственной Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре откроются в следующем году, сообщила директор департамента музеев и внешних связей... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:53

2023-11-15T15:53

2023-11-15T15:53

культура

коммерческая недвижимость

самара

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александр хинштейн

госдума рф

третьяковская галерея

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Филиалы Государственной Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре откроются в следующем году, сообщила директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Харламова. "Значимая проблема для развития музеев – строительство и реставрация музейных объектов. Несмотря на все трудности, мы все доводим до конца и успеваем в сроки... 20 декабря в Рязани мы откроем новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В следующем году открывается Бахрушинский музейный квартал, филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре и новое здание (Третьяковки - Прим. Ред.) на Кадашевской набережной", – сказала Харламова на стратегической сессии всероссийского проекта "Музейные маршруты России".Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что филиал Третьяковской галереи в Самаре планировалось открыть в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20220920/tretyakovka-1818161896.html

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калининград

россия

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

коммерческая недвижимость, самара, калининград, россия, александр хинштейн, госдума рф, третьяковская галерея, искусство