https://ria.ru/20231115/iskusstvo-1909619025.html
Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году
Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023
Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году
Филиалы Государственной Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре откроются в следующем году, сообщила директор департамента музеев и внешних связей... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:53
2023-11-15T15:53
2023-11-15T15:53
культура
коммерческая недвижимость
самара
калининград
россия
александр хинштейн
госдума рф
третьяковская галерея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573313396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81b98c2ede8bd405957ceaabf35524d5.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Филиалы Государственной Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре откроются в следующем году, сообщила директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Харламова. "Значимая проблема для развития музеев – строительство и реставрация музейных объектов. Несмотря на все трудности, мы все доводим до конца и успеваем в сроки... 20 декабря в Рязани мы откроем новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В следующем году открывается Бахрушинский музейный квартал, филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре и новое здание (Третьяковки - Прим. Ред.) на Кадашевской набережной", – сказала Харламова на стратегической сессии всероссийского проекта "Музейные маршруты России".Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что филиал Третьяковской галереи в Самаре планировалось открыть в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20220920/tretyakovka-1818161896.html
самара
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573313396_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1fe243a82fd4a3500d7308235191cbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, самара, калининград, россия, александр хинштейн, госдума рф, третьяковская галерея, искусство
Культура, Коммерческая недвижимость, Самара, Калининград, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Третьяковская галерея, Искусство
Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году
Филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре откроются в 2024