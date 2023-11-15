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Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023
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Культура
 
15:53 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/iskusstvo-1909619025.html
Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году
Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023
Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году
Филиалы Государственной Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре откроются в следующем году, сообщила директор департамента музеев и внешних связей... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:53
2023-11-15T15:53
культура
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самара
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александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Филиалы Государственной Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре откроются в следующем году, сообщила директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Харламова. &quot;Значимая проблема для развития музеев – строительство и реставрация музейных объектов. Несмотря на все трудности, мы все доводим до конца и успеваем в сроки... 20 декабря в Рязани мы откроем новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В следующем году открывается Бахрушинский музейный квартал, филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре и новое здание (Третьяковки - Прим. Ред.) на Кадашевской набережной&quot;, – сказала Харламова на стратегической сессии всероссийского проекта &quot;Музейные маршруты России&quot;.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что филиал Третьяковской галереи в Самаре планировалось открыть в октябре 2023 года.
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коммерческая недвижимость, самара, калининград, россия, александр хинштейн, госдума рф, третьяковская галерея, искусство
Культура, Коммерческая недвижимость, Самара, Калининград, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Третьяковская галерея, Искусство
Два филиала Третьяковки в регионах откроются в 2024 году

Филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре откроются в 2024

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Филиалы Государственной Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре откроются в следующем году, сообщила директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Харламова.
«

"Значимая проблема для развития музеев – строительство и реставрация музейных объектов. Несмотря на все трудности, мы все доводим до конца и успеваем в сроки... 20 декабря в Рязани мы откроем новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В следующем году открывается Бахрушинский музейный квартал, филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре и новое здание (Третьяковки - Прим. Ред.) на Кадашевской набережной", – сказала Харламова на стратегической сессии всероссийского проекта "Музейные маршруты России".

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что филиал Третьяковской галереи в Самаре планировалось открыть в октябре 2023 года.
Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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КультураКоммерческая недвижимостьСамараКалининградРоссияАлександр ХинштейнГосдума РФТретьяковская галереяИскусство
 
 
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