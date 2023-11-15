https://ria.ru/20231115/indiya-1909526342.html

Компании из России и Индии договорились о развитии беспилотных авиасистем

Компании из России и Индии договорились о развитии беспилотных авиасистем - РИА Новости, 15.11.2023

Компании из России и Индии договорились о развитии беспилотных авиасистем

Российская компания "Транспорт будущего", занимающаяся разработкой беспилотных авиационных систем (БАС), и индийская Sasaa Electronics Private Limited по... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:27

2023-11-15T10:27

2023-11-15T10:27

технологии

индия

россия

дубай

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ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Российская компания "Транспорт будущего", занимающаяся разработкой беспилотных авиационных систем (БАС), и индийская Sasaa Electronics Private Limited по производству микроэлектроники подписали меморандум о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии, включая создание совместного производства, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий документ главы двух компаний подписали в Дубае на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Отмечается, что это первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок. Как отметил гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко, дроны будут использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии. Он добавил, что "жаркий и влажный климат, высокогорные районы на высоте пяти-шести тысяч метров над уровнем моря" могут стать серьезным вызовом. "Мы планируем значительно усовершенствовать существующие модели БАС "Транспорта будущего" и разработать новые технологии", - сказал Козаренко. Согласно прогнозам аналитиков, уже к 2030 году рынок БПЛА в Индии достигнет 5 млрд долларов. Компании планируют занять не менее 25% рынка, что в потенциале будет приносить до 1,3 млрд долларов выручки в год.

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

индия

россия

дубай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, индия, россия, дубай