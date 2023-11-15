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Путин прокомментировал использование современных технологий на выборах - РИА Новости, 15.11.2023
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18:30 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ii-1909666392.html
Путин прокомментировал использование современных технологий на выборах
Путин прокомментировал использование современных технологий на выборах - РИА Новости, 15.11.2023
Путин прокомментировал использование современных технологий на выборах
Никакой искусственный интеллект (ИИ) не заменит душевного отношения к людям, заявил президент России Владимир Путин, говоря о внедрении современных технологий в РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:30
2023-11-15T18:30
владимир путин
технологии
политика
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Никакой искусственный интеллект (ИИ) не заменит душевного отношения к людям, заявил президент России Владимир Путин, говоря о внедрении современных технологий в избирательные процессы. "Теперь по поводу техники и работы с людьми. Коллега из Ростова-на-Дону выступал, сказал две вещи, на которые я обратил внимание - душевное отношение к людям и о том, что мы внедряем современную технику (в избирательные процессы - ред.). Так и есть. Мы и дальше будем это делать", - сказал Путин в ходе встречи с членами ЦИК России и руководителями региональных избиркомов. Президент России добавил, что в избирательных процессах будет применяться искусственный интеллект. При этом, по мнению Путина, никакой ИИ не может сегодня заменить душевного отношения к людям. "Спасибо большое за вашу работу. Вот эту составляющую душевного, профессионального отношения к делу пока техникой заменить сложно", - отметил российский лидер.
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владимир путин, технологии, политика, россия
Владимир Путин, Технологии, Политика, Россия
Путин прокомментировал использование современных технологий на выборах

Путин: искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Никакой искусственный интеллект (ИИ) не заменит душевного отношения к людям, заявил президент России Владимир Путин, говоря о внедрении современных технологий в избирательные процессы.
«
"Теперь по поводу техники и работы с людьми. Коллега из Ростова-на-Дону выступал, сказал две вещи, на которые я обратил внимание - душевное отношение к людям и о том, что мы внедряем современную технику (в избирательные процессы - ред.). Так и есть. Мы и дальше будем это делать", - сказал Путин в ходе встречи с членами ЦИК России и руководителями региональных избиркомов.
Президент России добавил, что в избирательных процессах будет применяться искусственный интеллект. При этом, по мнению Путина, никакой ИИ не может сегодня заменить душевного отношения к людям.
"Спасибо большое за вашу работу. Вот эту составляющую душевного, профессионального отношения к делу пока техникой заменить сложно", - отметил российский лидер.
Трансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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