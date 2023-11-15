https://ria.ru/20231115/ii-1909526924.html

Кембриджский словарь назвал глагол "галлюцинировать" словом года

Кембриджский словарь назвал глагол "галлюцинировать" словом года - РИА Новости, 15.11.2023

Кембриджский словарь назвал глагол "галлюцинировать" словом года

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал словом года глагол "галлюцинировать", который приобрёл новое значение с развитием... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:29

2023-11-15T10:29

2023-11-15T10:38

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал словом года глагол "галлюцинировать", который приобрёл новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ), следует из пресс-релиза, опубликованного в среду на его сайте. "Сегодня Кембриджский словарь объявляет свое слово 2023 года: галлюцинировать", - говорится в документе.Отмечается, что речь идёт об определенном значении этого слова, которое связано именно с искусственным интеллектом. Словарь определяет этот термин, как произведение ИИ "ложной информации". Выбор такого слова года был обусловлен тем, что его новое значение наглядно показывает, почему тема искусственного интеллекта вызывает так много споров, сказано на сайте. С развитием ИИ в языке появилось немало новых терминов, связанных с этой технологией. В 2023 году в Кембриджский словарь были включены такие слова и выражения как "большая языковая модель", "генеративный ИИ" и "GTP". При этом некоторые уже существующие слова также приобрели новое значение, связанное с искусственным интеллектом, отмечает словарь. Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "ИИ" (искусственный интеллект) словом года.

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

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технологии, ии, в мире