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Минцифры предложило снизить размер грантов для IT-компаний - РИА Новости, 15.11.2023
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22:53 15.11.2023
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Минцифры предложило снизить размер грантов для IT-компаний
Минцифры предложило снизить размер грантов для IT-компаний - РИА Новости, 15.11.2023
Минцифры предложило снизить размер грантов для IT-компаний
Минцифры РФ предлагает вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских ИТ-компаний - до 2022 года государство покрывало лишь 50% от... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:53
2023-11-15T22:53
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских ИТ-компаний - до 2022 года государство покрывало лишь 50% от общей стоимости проекта, а не 80%, как сейчас, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. "...объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта составляет не менее 50 процентов сметы реализации проекта. Объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта по каждому этапу проекта также должен составлять не менее 50 процентов общего объема сметы реализации проекта", - говорится в документе. В пресс-службе Минцифры уточнили РИА Новости, что "в доработанной версии документа пропорции софинансирования проектов возвращаются к тем, которые действовали в 2021 году". "В 2022 году на фоне необходимости в ускоренном замещении иностранных решений процент финансирования со стороны компаний был снижен до 20… Сейчас российские разработчики активно закрывают освободившиеся ниши, спрос на отечественное ПО растет. Российские аналоги представлены уже для 90% решений", - сказали в Минцифры. Там уточнили, что изменения позволят поддержать за счет государства больше проектов. Авторы пояснительной записки к проекту напомнили, что в 2022 году были внесены изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИ), который выступает оператором государственных мер поддержки Минцифры России. Так, максимальный размер гранта для проектов по разработке российских IT-решений был увеличен до 500 миллионов рублей, а для особо значимых проектов в этой сфере - до 6 миллиардов рублей. "Размер субсидии из федерального бюджета, предоставляемой оператору (Российскому фонду развития информационных технологий) на финансовый год, не позволит обеспечить одновременно финансирование особо значимых проектов в полном объеме и грантовую поддержку по направлению разработки российских решений", - указано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20231101/robototekhnika-1906700193.html
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экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
Минцифры предложило снизить размер грантов для IT-компаний

Минцифры предложило снизить гранты IT-компаниям с 80% до 50% стоимости проекта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских ИТ-компаний - до 2022 года государство покрывало лишь 50% от общей стоимости проекта, а не 80%, как сейчас, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"...объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта составляет не менее 50 процентов сметы реализации проекта. Объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта по каждому этапу проекта также должен составлять не менее 50 процентов общего объема сметы реализации проекта", - говорится в документе. В пресс-службе Минцифры уточнили РИА Новости, что "в доработанной версии документа пропорции софинансирования проектов возвращаются к тем, которые действовали в 2021 году".
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"В 2022 году на фоне необходимости в ускоренном замещении иностранных решений процент финансирования со стороны компаний был снижен до 20… Сейчас российские разработчики активно закрывают освободившиеся ниши, спрос на отечественное ПО растет. Российские аналоги представлены уже для 90% решений", - сказали в Минцифры. Там уточнили, что изменения позволят поддержать за счет государства больше проектов.
Авторы пояснительной записки к проекту напомнили, что в 2022 году были внесены изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИ), который выступает оператором государственных мер поддержки Минцифры России. Так, максимальный размер гранта для проектов по разработке российских IT-решений был увеличен до 500 миллионов рублей, а для особо значимых проектов в этой сфере - до 6 миллиардов рублей.
"Размер субсидии из федерального бюджета, предоставляемой оператору (Российскому фонду развития информационных технологий) на финансовый год, не позволит обеспечить одновременно финансирование особо значимых проектов в полном объеме и грантовую поддержку по направлению разработки российских решений", - указано в пояснительной записке.
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