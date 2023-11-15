https://ria.ru/20231115/gaza-1909694925.html
Израиль попросил ООН оказать гумпомощь в секторе Газа, заявил замгенсека
Израиль попросил ООН оказать гумпомощь в секторе Газа, заявил замгенсека - РИА Новости, 15.11.2023
Израиль попросил ООН оказать гумпомощь в секторе Газа, заявил замгенсека
Официальные лица Израиля обращаются к ООН с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи, чтобы успокоить очень опасную ситуацию в Газе, заявил на... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:07
2023-11-15T21:07
2023-11-15T21:57
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
мартин гриффитс
женева (город)
израиль
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальные лица Израиля обращаются к ООН с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи, чтобы успокоить очень опасную ситуацию в Газе, заявил на пресс-конференции в Женеве заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. "Мы днем и ночью ведем переговоры с Израилем по гуманитарной ситуации в Газе. И я рад, что Израиль впустил грузовики и разрешил сегодня ввоз небольшого количества топлива. Что мне показалось интересным во время моего визита в Израиль на прошлой неделе, так это то, что израильские официальные лица сказали мне: "Нам нужна гуманитарная помощь". Раньше ничего не въезжало и не выезжало из Газы, нет никаких убежищ куда идти. Для нас это, прежде всего, гуманитарный вопрос, но это также возможность успокоить действительно опасную ситуацию", - ответил он на вопрос, будет ли Израиль поддержать план действий ООН. Гриффитс добавил, что вопрос о заложниках не был включен в гуманитарный план, поскольку этот вопрос является обязательством сторон. Ранее в среду Гриффитс предложил сторонам план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе. В соответствии с этими пунктами необходимо облегчить поток автоколонн с гуманитарной помощью, открыть другие КПП, кроме "Рафаха", разрешить доставку топлива, не препятствовать распределению гуманитарной помощи, увеличить количество приютов для перемещенных лиц, создать систему защиты убежищ, организовывать общественные центры распределения помощи, разрешить перемещение гражданских лиц в безопасные районы, выделить ООН 1,2 миллиарда долларов и обеспечить прекращение огня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, мартин гриффитс, женева (город), израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Мартин Гриффитс, Женева (город), Израиль, В мире
Израиль попросил ООН оказать гумпомощь в секторе Газа, заявил замгенсека
Гриффитс: официальные лица в Израиле попросили ООН оказать гумпомощь в Газе
ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальные лица Израиля обращаются к ООН с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи, чтобы успокоить очень опасную ситуацию в Газе, заявил на пресс-конференции в Женеве заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Мы днем и ночью ведем переговоры с Израилем по гуманитарной ситуации в Газе. И я рад, что Израиль впустил грузовики и разрешил сегодня ввоз небольшого количества топлива. Что мне показалось интересным во время моего визита в Израиль на прошлой неделе, так это то, что израильские официальные лица сказали мне: "Нам нужна гуманитарная помощь". Раньше ничего не въезжало и не выезжало из Газы, нет никаких убежищ куда идти. Для нас это, прежде всего, гуманитарный вопрос, но это также возможность успокоить действительно опасную ситуацию", - ответил он на вопрос, будет ли Израиль поддержать план действий ООН.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Гриффитс добавил, что вопрос о заложниках не был включен в гуманитарный план, поскольку этот вопрос является обязательством сторон.
Ранее в среду Гриффитс предложил сторонам план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе.
В соответствии с этими пунктами необходимо облегчить поток автоколонн с гуманитарной помощью, открыть другие КПП, кроме "Рафаха", разрешить доставку топлива, не препятствовать распределению гуманитарной помощи, увеличить количество приютов для перемещенных лиц, создать систему защиты убежищ, организовывать общественные центры распределения помощи, разрешить перемещение гражданских лиц в безопасные районы, выделить ООН 1,2 миллиарда долларов и обеспечить прекращение огня.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.