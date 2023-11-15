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Израиль заявил о переносе боевых действий на юг сектора Газа - РИА Новости, 15.11.2023
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20:35 15.11.2023 (обновлено: 22:37 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/gaza-1909689822.html
Израиль заявил о переносе боевых действий на юг сектора Газа
Израиль заявил о переносе боевых действий на юг сектора Газа - РИА Новости, 15.11.2023
Израиль заявил о переносе боевых действий на юг сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перенесет боевые действия на юг сектора Газа, сообщил представитель главы правительства еврейского государства телеканалу Sky News РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:35
2023-11-15T22:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
палестина
ссср
оон
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ТУНИС, 15 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перенесет боевые действия на юг сектора Газа, сообщил представитель главы правительства еврейского государства телеканалу Sky News Arabiya."Боевые действия израильской армии будут перенесены на юг Газы после уничтожения ХАМАС на севере сектора", — сказал он.Сейчас столкновения между силами ЦАХАЛ и палестинского движения в основном идут на севере анклава. Израильские военные регулярно призывают местных жителей перемещаться в южные районы на границе с Египтом, чтобы избежать бомбардировок. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.При этом на минувшей неделе представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что Тель-Авив ни на каком из этапов не говорил, что не будет наносить удары в южной части Газы, поскольку "ситуация на земле динамична, идет война".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
израиль
восточный иерусалим
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, палестина, ссср, оон, египет
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Палестина, СССР, ООН, Египет
Израиль заявил о переносе боевых действий на юг сектора Газа

Израиль объявил о переносе боевых действий с севера на юг сектора Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
ТУНИС, 15 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перенесет боевые действия на юг сектора Газа, сообщил представитель главы правительства еврейского государства телеканалу Sky News Arabiya.
"Боевые действия израильской армии будут перенесены на юг Газы после уничтожения ХАМАС на севере сектора", — сказал он.
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Сейчас столкновения между силами ЦАХАЛ и палестинского движения в основном идут на севере анклава. Израильские военные регулярно призывают местных жителей перемещаться в южные районы на границе с Египтом, чтобы избежать бомбардировок. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.
При этом на минувшей неделе представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что Тель-Авив ни на каком из этапов не говорил, что не будет наносить удары в южной части Газы, поскольку "ситуация на земле динамична, идет война".

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильВосточный ИерусалимХАМАСПалестинаСССРООНЕгипет
 
 
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