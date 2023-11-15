Израиль заявил о переносе боевых действий на юг сектора Газа

ТУНИС, 15 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перенесет боевые действия на юг сектора Газа, сообщил представитель главы правительства еврейского государства телеканалу Sky News Arabiya."Боевые действия израильской армии будут перенесены на юг Газы после уничтожения ХАМАС на севере сектора", — сказал он.Сейчас столкновения между силами ЦАХАЛ и палестинского движения в основном идут на севере анклава. Израильские военные регулярно призывают местных жителей перемещаться в южные районы на границе с Египтом, чтобы избежать бомбардировок. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.При этом на минувшей неделе представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что Тель-Авив ни на каком из этапов не говорил, что не будет наносить удары в южной части Газы, поскольку "ситуация на земле динамична, идет война".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
ТУНИС, 15 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перенесет боевые действия на юг сектора Газа, сообщил представитель главы правительства еврейского государства телеканалу Sky News Arabiya.
"Боевые действия израильской армии будут перенесены на юг Газы после уничтожения ХАМАС на севере сектора", — сказал он.
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Сейчас столкновения между силами ЦАХАЛ и палестинского движения в основном идут на севере анклава. Израильские военные регулярно призывают местных жителей перемещаться в южные районы на границе с Египтом, чтобы избежать бомбардировок. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.
При этом на минувшей неделе представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что Тель-Авив ни на каком из этапов не говорил, что не будет наносить удары в южной части Газы, поскольку "ситуация на земле динамична, идет война".
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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