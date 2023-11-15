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Израильские военные взорвали здание парламента в секторе Газа
Израильские военные взорвали здание парламента в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023
Израильские военные взорвали здание парламента в секторе Газа
Израильские войска взорвали здание парламента в городе Газа, на трибуне которого на днях они сделали коллективную фотографию, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:14
2023-11-15T19:14
2023-11-15T19:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Израильские войска взорвали здание парламента в городе Газа, на трибуне которого на днях они сделали коллективную фотографию, пишет газета Haaretz. "Силы Армии обороны Израили взорвали здание, которое служило парламентом Газы", — говорится в публикации.По данным издания, в последние годы он не функционировал. В понедельник газета Times of Israel сообщила, что солдаты бригады "Голани" израильской армии захватили парламент в Газе. С 2007 года в этом здании законодательного совета заседали исключительно члены ХАМАС.В тот же день министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что палестинское движение потеряло контроль над городом.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, восточный иерусалим, палестина, ссср, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Восточный Иерусалим, Палестина, СССР, ООН
Израильские военные взорвали здание парламента в секторе Газа
Haaretz: израильские военные взорвали здание парламента в Газе, где делали фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Израильские войска взорвали здание парламента в городе Газа, на трибуне которого на днях они сделали коллективную фотографию, пишет газета Haaretz.
"Силы Армии обороны Израили взорвали здание, которое служило парламентом Газы", — говорится в публикации.
По данным издания, в последние годы он не функционировал.
В понедельник газета Times of Israel сообщила, что солдаты бригады "Голани" израильской армии захватили парламент в Газе. С 2007 года в этом здании законодательного совета заседали исключительно члены ХАМАС
.
В тот же день министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что палестинское движение потеряло контроль над городом.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины
, но появилось только израильское.
Нефть для Израиля расколола арабский мир
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС
из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.