https://ria.ru/20231115/gaza-1909676258.html

Израильские военные взорвали здание парламента в секторе Газа

Израильские военные взорвали здание парламента в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023

Израильские военные взорвали здание парламента в секторе Газа

Израильские войска взорвали здание парламента в городе Газа, на трибуне которого на днях они сделали коллективную фотографию, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:14

2023-11-15T19:14

2023-11-15T19:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

восточный иерусалим

палестина

ссср

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909676788_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_220ee0ea8b0324c88c4618360a89fa8c.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Израильские войска взорвали здание парламента в городе Газа, на трибуне которого на днях они сделали коллективную фотографию, пишет газета Haaretz. "Силы Армии обороны Израили взорвали здание, которое служило парламентом Газы", — говорится в публикации.По данным издания, в последние годы он не функционировал. В понедельник газета Times of Israel сообщила, что солдаты бригады "Голани" израильской армии захватили парламент в Газе. С 2007 года в этом здании законодательного совета заседали исключительно члены ХАМАС.В тот же день министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что палестинское движение потеряло контроль над городом.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231114/neft-1909240816.html

израиль

восточный иерусалим

палестина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, восточный иерусалим, палестина, ссср, оон