Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Из больницы "Аль-Кудс" в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал, сообщил палестинский Красный полумесяц в соцсети X."Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, которые оказались заблокированными в больнице "Аль-Кудс". <...> Это произошло после более чем десятидневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу", — говорится в заявлении.В Красном полумесяце подчеркнули, что из-за продолжающихся израильских бомбардировок и обстрелов, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов больница стала представлять угрозу для жизни всех, кто находился в ней.Пациентов больницы и раненых перевозят для получения медицинской помощи в больницы на юге сектора Газа, добавили в организации.Накануне сообщалось, что конвой в сопровождении Международного комитета Красного Креста, направлявшийся для эвакуации людей из "Аль-Кудс", был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов и опасной обстановки.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Израильские войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи человек, почти 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Из больницы "Аль-Кудс" в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал, сообщил палестинский Красный полумесяц в соцсети X.
"Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, которые оказались заблокированными в больнице "Аль-Кудс". <...> Это произошло после более чем десятидневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу", — говорится в заявлении.
В Красном полумесяце подчеркнули, что из-за продолжающихся израильских бомбардировок и обстрелов, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов больница стала представлять угрозу для жизни всех, кто находился в ней.
Пациентов больницы и раненых перевозят для получения медицинской помощи в больницы на юге сектора Газа, добавили в организации.
Накануне сообщалось, что конвой в сопровождении Международного комитета Красного Креста, направлявшийся для эвакуации людей из "Аль-Кудс", был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов и опасной обстановки.
Мир не готов воевать с Западом — и это проблема для Вашингтона
08:00
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Израильские войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи человек, почти 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.