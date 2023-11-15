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Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал - РИА Новости, 15.11.2023
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09:11 15.11.2023 (обновлено: 10:02 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/gaza-1909512930.html
Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал
Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал - РИА Новости, 15.11.2023
Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал
Из больницы "Аль-Кудс" в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал, сообщил палестинский Красный полумесяц в соцсети X. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:11
2023-11-15T10:02
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909513680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e8313286c03c711da23cec9f4f3414b.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Из больницы "Аль-Кудс" в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал, сообщил палестинский Красный полумесяц в соцсети X."Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, которые оказались заблокированными в больнице "Аль-Кудс". &lt;...&gt; Это произошло после более чем десятидневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу", — говорится в заявлении.В Красном полумесяце подчеркнули, что из-за продолжающихся израильских бомбардировок и обстрелов, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов больница стала представлять угрозу для жизни всех, кто находился в ней.Пациентов больницы и раненых перевозят для получения медицинской помощи в больницы на юге сектора Газа, добавили в организации.Накануне сообщалось, что конвой в сопровождении Международного комитета Красного Креста, направлявшийся для эвакуации людей из "Аль-Кудс", был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов и опасной обстановки.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Израильские войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи человек, почти 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал

Красный полумесяц: из клиники "Аль-Кудс" в Газе эвакуировали больных и персонал

© AFP 2023 / KHODER AL-ZAANOUNБольница "Аль-Кудс" в секторе Газа
Больница Аль-Кудс в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / KHODER AL-ZAANOUN
Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Из больницы "Аль-Кудс" в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал, сообщил палестинский Красный полумесяц в соцсети X.
"Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, которые оказались заблокированными в больнице "Аль-Кудс". <...> Это произошло после более чем десятидневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу", — говорится в заявлении.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
В Красном полумесяце подчеркнули, что из-за продолжающихся израильских бомбардировок и обстрелов, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов больница стала представлять угрозу для жизни всех, кто находился в ней.
Пациентов больницы и раненых перевозят для получения медицинской помощи в больницы на юге сектора Газа, добавили в организации.
Накануне сообщалось, что конвой в сопровождении Международного комитета Красного Креста, направлявшийся для эвакуации людей из "Аль-Кудс", был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов и опасной обстановки.
Толпа с палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Мир не готов воевать с Западом — и это проблема для Вашингтона
08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Израильские войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи человек, почти 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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