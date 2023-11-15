https://ria.ru/20231115/gaza-1909512930.html

Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал

Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал - РИА Новости, 15.11.2023

Красный полумесяц: из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал

Из больницы "Аль-Кудс" в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал, сообщил палестинский Красный полумесяц в соцсети X. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:11

2023-11-15T09:11

2023-11-15T10:02

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Из больницы "Аль-Кудс" в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал, сообщил палестинский Красный полумесяц в соцсети X."Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, которые оказались заблокированными в больнице "Аль-Кудс". <...> Это произошло после более чем десятидневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу", — говорится в заявлении.В Красном полумесяце подчеркнули, что из-за продолжающихся израильских бомбардировок и обстрелов, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов больница стала представлять угрозу для жизни всех, кто находился в ней.Пациентов больницы и раненых перевозят для получения медицинской помощи в больницы на юге сектора Газа, добавили в организации.Накануне сообщалось, что конвой в сопровождении Международного комитета Красного Креста, направлявшийся для эвакуации людей из "Аль-Кудс", был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов и опасной обстановки.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Израильские войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи человек, почти 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

сектор газа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа