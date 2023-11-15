https://ria.ru/20231115/gaza-1909512141.html

Эвакуированных из Газы 40 россиян планируют доставить в Москву 16 ноября

Эвакуированных из Газы 40 россиян планируют доставить в Москву 16 ноября - РИА Новости, 15.11.2023

Эвакуированных из Газы 40 россиян планируют доставить в Москву 16 ноября

Сорок россиян из сектора Газа планируют доставить в Москву 16 ноября, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:06

2023-11-15T09:06

2023-11-15T09:07

в мире

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

москва

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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БИШКЕК, 15 ноя - РИА Новости. Сорок россиян из сектора Газа планируют доставить в Москву 16 ноября, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. “Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России. Из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены специалистами Федерального центра катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства. При необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями, в частности с артериальной гипертонией выданы необходимые лекарственные препараты. Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается, как удовлетворительное”, - заявил помощник министра. По его словам, предварительно вылет очередной группы в РФ планируется завтра, 16 ноября. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, москва, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)