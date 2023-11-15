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В Газе заявили, что бойцы ЦАХАЛ взяли штурмом отделение клиники "Аль-Шифа"
В Газе заявили, что бойцы ЦАХАЛ взяли штурмом отделение клиники "Аль-Шифа" - РИА Новости, 15.11.2023
В Газе заявили, что бойцы ЦАХАЛ взяли штурмом отделение клиники "Аль-Шифа"
Израильские военные вторглись в отделение неотложной помощи медицинского комплекса "Аль-Шифа" в Газе и атаковали пациентов, заявил телеканалу Al-Mayadeen... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:53
2023-11-15T08:53
2023-11-15T09:23
в мире
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россия
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владимир путин
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Израильские военные вторглись в отделение неотложной помощи медицинского комплекса "Аль-Шифа" в Газе и атаковали пациентов, заявил телеканалу Al-Mayadeen генеральный директор всех больниц палестинского анклава Мухаммад Закут. "Оккупанты (израильские войска. — Прим. ред.) совершили несколько налетов на больницу "Аль-Шифа", взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов", — утверждает он.При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проводит медцентре "Аль-Шифа" "точную и целенаправленную операцию" против ХАМАС, стремясь не навредить мирным жителям. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Израильские войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи человек, почти 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе заявили, что бойцы ЦАХАЛ взяли штурмом отделение клиники "Аль-Шифа"
Директор больниц в секторе Газа заявил о вторжении ЦАХАЛ в клинику "Аль-Шифа"
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Израильские военные вторглись в отделение неотложной помощи медицинского комплекса "Аль-Шифа" в Газе и атаковали пациентов, заявил телеканалу Al-Mayadeen
генеральный директор всех больниц палестинского анклава Мухаммад Закут.
«
"Оккупанты (израильские войска. — Прим. ред.) совершили несколько налетов на больницу "Аль-Шифа", взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов", — утверждает он.
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При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проводит медцентре "Аль-Шифа" "точную и целенаправленную операцию" против ХАМАС, стремясь не навредить мирным жителям.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Израильские войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи человек, почти 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.