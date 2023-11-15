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В Гане ведут переговоры с "АвтоВАЗом" по локализации производства - РИА Новости, 15.11.2023
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07:43 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/gana-1909506141.html
В Гане ведут переговоры с "АвтоВАЗом" по локализации производства
В Гане ведут переговоры с "АвтоВАЗом" по локализации производства - РИА Новости, 15.11.2023
В Гане ведут переговоры с "АвтоВАЗом" по локализации производства
Компания из Ганы получила лицензию на продажу автомобилей концерна "АвтоВАЗ", ведет переговоры о локализации производства, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:43
2023-11-15T07:43
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Компания из Ганы получила лицензию на продажу автомобилей концерна "АвтоВАЗ", ведет переговоры о локализации производства, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. Ранее он сообщал, что компания из Ганы ждет возобновления сотрудничества с "АвтоВАЗом", который в прошлом не выдал ей разрешения на дистрибуцию своих автомобилей в стране. "Да, об этом договорились. Они также хотят открыть производство в Гане, речь идет о компании U2 company limited. Пока мы ведем переговоры с представителями "АвтоВАЗа", - сказал Ауку-Боатенг.
https://ria.ru/20231115/gana-1909500916.html
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гана, автоваз, авто, в мире
Гана, АвтоВАЗ, Авто, В мире
В Гане ведут переговоры с "АвтоВАЗом" по локализации производства

Компания из Ганы ведет переговоры с "АвтоВАЗом" по локализации производства

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЗдание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ"
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Здание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Компания из Ганы получила лицензию на продажу автомобилей концерна "АвтоВАЗ", ведет переговоры о локализации производства, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.
Ранее он сообщал, что компания из Ганы ждет возобновления сотрудничества с "АвтоВАЗом", который в прошлом не выдал ей разрешения на дистрибуцию своих автомобилей в стране.
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"Да, об этом договорились. Они также хотят открыть производство в Гане, речь идет о компании U2 company limited. Пока мы ведем переговоры с представителями "АвтоВАЗа", - сказал Ауку-Боатенг.
 
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