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Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году
Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 года, заявил РИА Новости председатель ганско-российского РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T05:31
2023-11-15T05:31
2023-11-15T05:31
авто
гана
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ульяновский автомобильный завод (уаз)
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 года, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. "Думаю, что это произойдет в первой четверти следующего года. УАЗы будут делать в Гане… Это будет в Аккре", - сказал Ауку-Боатенг. Он добавил, что в настоящее время стороны подписывают соответствующие протоколы. "Инженеры приезжали в Россию, чтобы встретиться с представителями УАЗа, обо всем договорились. Ганская сторона готовит помещения, оборудование", - уточнил собеседник агентства.
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авто, гана, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), в мире
Авто, Гана, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), В мире
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году
Бизнес-совет: первый УАЗ производства Ганы может появиться в начале 2024 года