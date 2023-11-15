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Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году

Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023

Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году

Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 года, заявил РИА Новости председатель ганско-российского РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T05:31

2023-11-15T05:31

2023-11-15T05:31

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ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 года, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. "Думаю, что это произойдет в первой четверти следующего года. УАЗы будут делать в Гане… Это будет в Аккре", - сказал Ауку-Боатенг. Он добавил, что в настоящее время стороны подписывают соответствующие протоколы. "Инженеры приезжали в Россию, чтобы встретиться с представителями УАЗа, обо всем договорились. Ганская сторона готовит помещения, оборудование", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230524/uaz-1873956103.html

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авто, гана, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), в мире