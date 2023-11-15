Рейтинг@Mail.ru
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/gana-1909500916.html
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году
Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 года, заявил РИА Новости председатель ганско-российского РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T05:31
2023-11-15T05:31
авто
гана
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153091/16/1530911621_0:49:1285:772_1920x0_80_0_0_e240aa900a1f97fdc287b966f8b57bdb.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 года, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. "Думаю, что это произойдет в первой четверти следующего года. УАЗы будут делать в Гане… Это будет в Аккре", - сказал Ауку-Боатенг. Он добавил, что в настоящее время стороны подписывают соответствующие протоколы. "Инженеры приезжали в Россию, чтобы встретиться с представителями УАЗа, обо всем договорились. Ганская сторона готовит помещения, оборудование", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230524/uaz-1873956103.html
гана
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153091/16/1530911621_256:0:1285:772_1920x0_80_0_0_ec0e9da62f983f3b07e624e0bb6370b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, гана, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), в мире
Авто, Гана, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), В мире
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году

Бизнес-совет: первый УАЗ производства Ганы может появиться в начале 2024 года

© Фото : Ульяновский автомобильный заводУАЗ Пикап
УАЗ Пикап - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Ульяновский автомобильный завод
УАЗ Пикап . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 года, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.
"Думаю, что это произойдет в первой четверти следующего года. УАЗы будут делать в Гане… Это будет в Аккре", - сказал Ауку-Боатенг.
Подключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода (УАЗ) - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Руководство УАЗ ожидает третью в этом году индексацию зарплат
24 мая, 19:59
Он добавил, что в настоящее время стороны подписывают соответствующие протоколы. "Инженеры приезжали в Россию, чтобы встретиться с представителями УАЗа, обо всем договорились. Ганская сторона готовит помещения, оборудование", - уточнил собеседник агентства.
 
АвтоГанаРоссияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала