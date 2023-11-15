https://ria.ru/20231115/furgal-1909612192.html

Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу - РИА Новости, 15.11.2023

Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

Московский областной суд признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:26

2023-11-15T15:26

2023-11-15T15:28

общество

сергей фургал

уголовное дело сергея фургала

московская область (подмосковье)

хабаровский край

россия

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московский областной суд признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела об организации двух убийств и одного покушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Люберецкого городского суда Московской области изменить... в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Суд отправил в первую инстанцию на пересмотр вопрос о взыскании с осужденных средств на процессуальные издержки.Таким образом, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.Защита Фургала и других обвиняемых в апелляционных жалобах просила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение с другими присяжными в связи с тем, что, по их мнению, на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. По этому поводу были опрошены старшина коллегии и трое запасных присяжных.Последние подтвердили, что судья Цой просил их внимательно относиться к доводам обвинения, тогда как работу защиты он критиковал. Старшина присяжных же заявил, что никаких нарушений со стороны председательствующего судьи не было.Прокуроры считают, что суд первой инстанции прошел в соответствии с законом и что запасными присяжными движет обида – те просили основную коллегию учесть их мнение по поводу вердикта, однако этого не произошло.Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Фургала также ждет рассмотрение второго, "экономического" дела - о хищении активов "МСП Банка".

https://ria.ru/20231114/baturin-1909400734.html

https://ria.ru/20231115/pokushenie-1909592060.html

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