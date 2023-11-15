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Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу - РИА Новости, 15.11.2023
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15:26 15.11.2023 (обновлено: 15:28 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/furgal-1909612192.html
Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу
Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу - РИА Новости, 15.11.2023
Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу
Московский областной суд признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:26
2023-11-15T15:28
общество
сергей фургал
уголовное дело сергея фургала
московская область (подмосковье)
хабаровский край
россия
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московский областной суд признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела об организации двух убийств и одного покушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Люберецкого городского суда Московской области изменить... в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Суд отправил в первую инстанцию на пересмотр вопрос о взыскании с осужденных средств на процессуальные издержки.Таким образом, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.Защита Фургала и других обвиняемых в апелляционных жалобах просила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение с другими присяжными в связи с тем, что, по их мнению, на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. По этому поводу были опрошены старшина коллегии и трое запасных присяжных.Последние подтвердили, что судья Цой просил их внимательно относиться к доводам обвинения, тогда как работу защиты он критиковал. Старшина присяжных же заявил, что никаких нарушений со стороны председательствующего судьи не было.Прокуроры считают, что суд первой инстанции прошел в соответствии с законом и что запасными присяжными движет обида – те просили основную коллегию учесть их мнение по поводу вердикта, однако этого не произошло.Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Фургала также ждет рассмотрение второго, "экономического" дела - о хищении активов "МСП Банка".
https://ria.ru/20231114/baturin-1909400734.html
https://ria.ru/20231115/pokushenie-1909592060.html
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общество, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала, московская область (подмосковье), хабаровский край, россия, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Сергей Фургал, Уголовное дело Сергея Фургала, Московская область (Подмосковье), Хабаровский край, Россия, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

Суд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Фургалу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московский областной суд признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела об организации двух убийств и одного покушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Приговор Люберецкого городского суда Московской области изменить... в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Виктор Батурин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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14 ноября, 16:16
Суд отправил в первую инстанцию на пересмотр вопрос о взыскании с осужденных средств на процессуальные издержки.
Таким образом, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.
В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Защита Фургала и других обвиняемых в апелляционных жалобах просила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение с другими присяжными в связи с тем, что, по их мнению, на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. По этому поводу были опрошены старшина коллегии и трое запасных присяжных.
Последние подтвердили, что судья Цой просил их внимательно относиться к доводам обвинения, тогда как работу защиты он критиковал. Старшина присяжных же заявил, что никаких нарушений со стороны председательствующего судьи не было.
Прокуроры считают, что суд первой инстанции прошел в соответствии с законом и что запасными присяжными движет обида – те просили основную коллегию учесть их мнение по поводу вердикта, однако этого не произошло.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Фургала также ждет рассмотрение второго, "экономического" дела - о хищении активов "МСП Банка".
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ОбществоСергей ФургалУголовное дело Сергея ФургалаМосковская область (Подмосковье)Хабаровский крайРоссияМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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