https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909538597.html

Власти Финляндии заявили о росте числа беженцев, прибывших через Россию

Власти Финляндии заявили о росте числа беженцев, прибывших через Россию - РИА Новости, 15.11.2023

Власти Финляндии заявили о росте числа беженцев, прибывших через Россию

Власти Финляндии на фоне подготовки к закрытию КПП на границе с РФ заявили, что число беженцев в страну растет и продолжит увеличиваться - так, за ночь на... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:11

2023-11-15T11:11

2023-11-15T11:16

финляндия

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d4eb7fd76868e867c2ec2e1e7bd65d2d.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Финляндии на фоне подготовки к закрытию КПП на границе с РФ заявили, что число беженцев в страну растет и продолжит увеличиваться - так, за ночь на финскую территорию прибыли 46 человек, а в понедельник их было 34. Министерство внутренних дел Финляндии готовит законодательные предложения по ограничению работы пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила ранее глава МВД Мари Рантанен. По данным пограничной охраны юго-восточной Финляндии, число лиц третьих стран, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших из России и запросивших убежище в Финляндии за ночь среды составило 46 человек, за вторник прибыли 55 человек. За понедельник прибыли 39 человек, за предыдущую неделю в Финляндию из России прибыло 34 человека из третьих стран, запросивших убежища, а всего с начала августа 110, сообщалось ранее. "Сегодня 46 просителей убежища. Вчера общая цифра 55 человек", - говорится в сообщении пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии в сети микроблогов X. Похоже, что их число растет и будет продолжать расти", - отметил в комментарии общественному вещателю Yle заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на велосипедах и старых автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.

https://ria.ru/20231107/konfiskatsiya-1907954058.html

https://ria.ru/20231112/vezd-1908996816.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, в мире, россия