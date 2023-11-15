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Власти Финляндии заявили о росте числа беженцев, прибывших через Россию - РИА Новости, 15.11.2023
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11:11 15.11.2023 (обновлено: 11:16 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909538597.html
Власти Финляндии заявили о росте числа беженцев, прибывших через Россию
Власти Финляндии заявили о росте числа беженцев, прибывших через Россию - РИА Новости, 15.11.2023
Власти Финляндии заявили о росте числа беженцев, прибывших через Россию
Власти Финляндии на фоне подготовки к закрытию КПП на границе с РФ заявили, что число беженцев в страну растет и продолжит увеличиваться - так, за ночь на... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:11
2023-11-15T11:16
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Финляндии на фоне подготовки к закрытию КПП на границе с РФ заявили, что число беженцев в страну растет и продолжит увеличиваться - так, за ночь на финскую территорию прибыли 46 человек, а в понедельник их было 34. Министерство внутренних дел Финляндии готовит законодательные предложения по ограничению работы пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила ранее глава МВД Мари Рантанен. По данным пограничной охраны юго-восточной Финляндии, число лиц третьих стран, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших из России и запросивших убежище в Финляндии за ночь среды составило 46 человек, за вторник прибыли 55 человек. За понедельник прибыли 39 человек, за предыдущую неделю в Финляндию из России прибыло 34 человека из третьих стран, запросивших убежища, а всего с начала августа 110, сообщалось ранее. "Сегодня 46 просителей убежища. Вчера общая цифра 55 человек", - говорится в сообщении пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии в сети микроблогов X. Похоже, что их число растет и будет продолжать расти", - отметил в комментарии общественному вещателю Yle заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на велосипедах и старых автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.
https://ria.ru/20231107/konfiskatsiya-1907954058.html
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финляндия, в мире, россия
Финляндия, В мире, Россия
Власти Финляндии заявили о росте числа беженцев, прибывших через Россию

Власти Финляндии зафиксировали рост числа беженцев, прибывших через Россию

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на границе России и Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на границе России и Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Финляндии на фоне подготовки к закрытию КПП на границе с РФ заявили, что число беженцев в страну растет и продолжит увеличиваться - так, за ночь на финскую территорию прибыли 46 человек, а в понедельник их было 34.
Министерство внутренних дел Финляндии готовит законодательные предложения по ограничению работы пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила ранее глава МВД Мари Рантанен.
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По данным пограничной охраны юго-восточной Финляндии, число лиц третьих стран, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших из России и запросивших убежище в Финляндии за ночь среды составило 46 человек, за вторник прибыли 55 человек.
За понедельник прибыли 39 человек, за предыдущую неделю в Финляндию из России прибыло 34 человека из третьих стран, запросивших убежища, а всего с начала августа 110, сообщалось ранее.
«
"Сегодня 46 просителей убежища. Вчера общая цифра 55 человек", - говорится в сообщении пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии в сети микроблогов X.
Похоже, что их число растет и будет продолжать расти", - отметил в комментарии общественному вещателю Yle заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на велосипедах и старых автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.
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