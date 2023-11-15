https://ria.ru/20231115/farion-1909712932.html
Киев сообщил об увольнении депутата Фарион из вуза
Киев сообщил об увольнении депутата Фарион из вуза - РИА Новости, 15.11.2023
Киев сообщил об увольнении депутата Фарион из вуза
Украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что скандально известную экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, против которой Служба безопасности... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:59
2023-11-15T23:59
2023-11-15T23:59
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что скандально известную экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, против которой Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по ряду статей, уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Накануне СБУ заявила, что возбудила уголовное дело по четырем статьям против Фарион, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. "Львовская политехника" уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором", - написал Лисовой в соцсетях. По его словам, благодаря действиям студентов было принято такое решение. Он добавил, что министерство образования будет придерживаться позиции - "людям, …не испытывающим уважения" к военным, не найдется места в системе образования. Ранее Фарион говорила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231107/draka-1908023445.html
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в мире, украина, россия, ирина фарион, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев
В мире, Украина, Россия, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Киев
Киев сообщил об увольнении депутата Фарион из вуза
Министр образования Украины Лисовой заявил об увольнении депутата Фарион из вуза
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что скандально известную экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, против которой Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по ряду статей, уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".
Накануне СБУ
заявила, что возбудила уголовное дело по четырем статьям против Фарион, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ
.
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"Львовская политехника" уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором", - написал Лисовой в соцсетях.
По его словам, благодаря действиям студентов было принято такое решение. Он добавил, что министерство образования будет придерживаться позиции - "людям, …не испытывающим уважения" к военным, не найдется места в системе образования.
Ранее Фарион говорила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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