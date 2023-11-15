https://ria.ru/20231115/farion-1909649153.html

СБУ возбудила уголовное дело против Ирины Фарион

СБУ возбудила уголовное дело против Ирины Фарион - РИА Новости, 15.11.2023

СБУ возбудила уголовное дело против Ирины Фарион

СБУ заявила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион; одной из причин стали ее... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:48

2023-11-15T17:48

2023-11-15T17:49

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион; одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ. Ранее Фарион заявила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания. "СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что в одном из интервью Фарион заявила, что "категорически не воспринимает" русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами; такие слова вызвали волну возмущения среди украинских военных и граждан страны. Кроме того, Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживает власти Украины. Ей инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности", "оскорбление чести и достоинства военнослужащего", "нарушение тайны переписки" и "нарушение неприкосновенности частной жизни". В отношении высказываний экс-депутата инициирована психологично-лингвистическая экспертиза, заявили в СБУ.

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907881936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ирина фарион, служба безопасности украины, вооруженные силы украины