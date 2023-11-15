СБУ возбудила уголовное дело против Ирины Фарион
СБУ возбудила уголовное дело по четырем статьям против Ирины Фарион
Ирина Фарион. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион; одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.
Ранее Фарион заявила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания.
"СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что в одном из интервью Фарион заявила, что "категорически не воспринимает" русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами; такие слова вызвали волну возмущения среди украинских военных и граждан страны. Кроме того, Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживает власти Украины.
Ей инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности", "оскорбление чести и достоинства военнослужащего", "нарушение тайны переписки" и "нарушение неприкосновенности частной жизни". В отношении высказываний экс-депутата инициирована психологично-лингвистическая экспертиза, заявили в СБУ.