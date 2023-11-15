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Гжельский фарфоровый завод начал выпуск новой коллекции - РИА Новости, 15.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:43 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/farfor-1909582062.html
Гжельский фарфоровый завод начал выпуск новой коллекции
Гжельский фарфоровый завод начал выпуск новой коллекции - РИА Новости, 15.11.2023
Гжельский фарфоровый завод начал выпуск новой коллекции
Новая коллекция фарфора от Гжельского завода под названием "Безупречная гжель" будет отличаться тонкостью, прозрачностью и белизной, но при этом изделия... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:43
2023-11-15T13:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
производство
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новая коллекция фарфора от Гжельского завода под названием "Безупречная гжель" будет отличаться тонкостью, прозрачностью и белизной, но при этом изделия сохранят свою прочность и устойчивость к сколам, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "Гжельский фарфоровый завод начал выпуск коллекции "Безупречная гжель" - он отличается тонкостью, прозрачностью и белизной. Фарфор коллекции "Безупречная гжель" является идеальным фоном для изысканных и сложных росписей, как бело-синих, так и цветных, которые создаются художниками предприятия только вручную. При этом сохраняются все потребительские свойства гжельского фарфора: прочность, устойчивость к сколам и неприхотливость в ежедневном уходе", - рассказали в пресс-службе. Как отмечают в ведомстве, в последние десятилетия гжельский фарфор производился из так называемого твердого фарфора. Посуда из него была прочной, рассчитанной на многолетнюю эксплуатацию, но при этом достаточно тяжелой. Новая линейка стала ответом на запрос покупателей увидеть цветную роспись с золочением, а также классическую кобальтовую роспись на более легком и белом фарфоре.
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московская область (подмосковье), производство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Производство

Гжельский фарфоровый завод начал выпуск новой коллекции

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиЧашка из новой коллекции фарфора "Безупречная гжель" от Гжельского завода
Чашка из новой коллекции фарфора Безупречная гжель от Гжельского завода - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Чашка из новой коллекции фарфора "Безупречная гжель" от Гжельского завода
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новая коллекция фарфора от Гжельского завода под названием "Безупречная гжель" будет отличаться тонкостью, прозрачностью и белизной, но при этом изделия сохранят свою прочность и устойчивость к сколам, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
"Гжельский фарфоровый завод начал выпуск коллекции "Безупречная гжель" - он отличается тонкостью, прозрачностью и белизной. Фарфор коллекции "Безупречная гжель" является идеальным фоном для изысканных и сложных росписей, как бело-синих, так и цветных, которые создаются художниками предприятия только вручную. При этом сохраняются все потребительские свойства гжельского фарфора: прочность, устойчивость к сколам и неприхотливость в ежедневном уходе", - рассказали в пресс-службе.
Как отмечают в ведомстве, в последние десятилетия гжельский фарфор производился из так называемого твердого фарфора. Посуда из него была прочной, рассчитанной на многолетнюю эксплуатацию, но при этом достаточно тяжелой. Новая линейка стала ответом на запрос покупателей увидеть цветную роспись с золочением, а также классическую кобальтовую роспись на более легком и белом фарфоре.
Императорский фарфоровый завод - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Императорский фарфоровый завод
5 июня, 00:56
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Производство
 
 
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