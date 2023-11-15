https://ria.ru/20231115/evro-1909557709.html

Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей

Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей - РИА Новости, 15.11.2023

Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей

Рубль продолжает укрепление в среду на Московской бирже: курс евро, в частности, опустился ниже 97 рублей - впервые с начала июля, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:19

2023-11-15T12:19

2023-11-15T12:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рубль продолжает укрепление в среду на Московской бирже: курс евро, в частности, опустился ниже 97 рублей - впервые с начала июля, следует из данных торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 12.25 мск падает на 1,39 рубля, до 96,74 рубля. А минутами ранее он опускался до 96,73 рубля – минимума с 4 июля.Курс доллара в то же время падает на 1,54 рубля, до 89,06 рубля, юаня – на 19 копеек, до 12,28 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа