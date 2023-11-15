https://ria.ru/20231115/evro-1909557709.html
Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей
Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей - РИА Новости, 15.11.2023
Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей
Рубль продолжает укрепление в среду на Московской бирже: курс евро, в частности, опустился ниже 97 рублей - впервые с начала июля, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:19
2023-11-15T12:19
2023-11-15T12:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рубль продолжает укрепление в среду на Московской бирже: курс евро, в частности, опустился ниже 97 рублей - впервые с начала июля, следует из данных торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 12.25 мск падает на 1,39 рубля, до 96,74 рубля. А минутами ранее он опускался до 96,73 рубля – минимума с 4 июля.Курс доллара в то же время падает на 1,54 рубля, до 89,06 рубля, юаня – на 19 копеек, до 12,28 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333d79b43a29250e5d064c3daacdfab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей
Курс евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей впервые с начала июля