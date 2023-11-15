https://ria.ru/20231115/evakuatsiya-1909498442.html

Первые пассажиры второго эвакуационного рейса МЧС прошли зону досмотра

Первые пассажиры второго эвакуационного рейса МЧС прошли зону досмотра - РИА Новости, 15.11.2023

Первые пассажиры второго эвакуационного рейса МЧС прошли зону досмотра

Первые пассажиры, долетевшие в аэропорт "Домодедово" вторым эвакуационным рейсом для застрявших в секторе Газа россиян, вышли из зоны таможенного контроля,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T04:13

2023-11-15T04:13

2023-11-15T10:15

общество

израиль

россия

египет

владимир путин

хамас

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первые пассажиры, долетевшие в аэропорт "Домодедово" вторым эвакуационным рейсом для застрявших в секторе Газа россиян, вышли из зоны таможенного контроля, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в "Домодедово" прибыл спецборт МЧС РФ со второй группой из 98 российских граждан, эвакуированных через Египет из сектора Газа. Среди первых из зоны таможенного контроля вышли двое мужчин и женщина. Мужчина из группы сказал, что добрались они хорошо, а женщина описала ситуацию в анклаве. По ее словам, "там не было ни хлеба, ни воды… и никакого бомбоубежища". Прибывших сопровождали представители МЧС и волонтеры. Первые эвакуированные из Газы россияне - 70 человек - накануне вечером прилетела из Египта в "Домодедово". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/gaza-1909495932.html

израиль

россия

египет

палестина

сектор газа

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общество, израиль, россия, египет, владимир путин, хамас, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа