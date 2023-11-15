https://ria.ru/20231115/evakuatsiya-1909489006.html

Рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Домодедово

Рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Домодедово - РИА Новости, 15.11.2023

Рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Домодедово

Самолет, на борту которого находится вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово, рассказал журналистам... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T00:45

2023-11-15T00:45

2023-11-15T10:43

египет

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

общество

россия

израиль

хамас

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Самолет, на борту которого находится вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово, рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС ."Сегодня мы с вами вновь присутствуем в аэропорту Домодедово, куда только что приземлился второй спецборт МЧС России из Каира с 98 гражданами Российской Федерации и членами их семей", — отметил Охотенко.Вылетевший ранее из Египта Ил-76 приземлился в Домодедово в 0:30 мск, свидетельствуют данные табло в аэропорту. Как сообщает корреспондент РИА Новости, первые пассажиры уже вышли из зоны таможенного контроля.В понедельник около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", а в ночь на вторник их доставили в Каир. Первая группа эвакуированных прилетела в Домодедово еще позавчера.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

египет

россия

израиль

палестина

сектор газа

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египет, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество, россия, израиль, хамас, палестина, сектор газа