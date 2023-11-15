https://ria.ru/20231115/es-1909599907.html

ЕК объяснила, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС

ЕК объяснила, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС - РИА Новости, 15.11.2023

ЕК объяснила, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС

"Затянувшийся" кризис на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:46

2023-11-15T14:46

2023-11-15T14:46

ближний восток

еврокомиссия

евросоюз

украина

экономика

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. "Затянувшийся" кризис на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в опубликованном в среду осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. В документе указывается, что "неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив возросли в последние месяцы на фоне" затянувшегося конфликта на Украине и эскалации на Ближнем Востоке. "До сих пор влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетические рынки удается сдерживать, но существует риск перебоев в поставках энергоносителей, которые потенциально могут оказать существенное влияние на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен", - говорится в документе. По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая".

https://ria.ru/20231020/ogon-1904174994.html

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ближний восток, еврокомиссия, евросоюз, украина, экономика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире