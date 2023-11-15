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ЕК объяснила, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
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14:46 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/es-1909599907.html
ЕК объяснила, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС
ЕК объяснила, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
ЕК объяснила, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС
"Затянувшийся" кризис на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:46
2023-11-15T14:46
ближний восток
еврокомиссия
евросоюз
украина
экономика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. "Затянувшийся" кризис на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в опубликованном в среду осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. В документе указывается, что "неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив возросли в последние месяцы на фоне" затянувшегося конфликта на Украине и эскалации на Ближнем Востоке. "До сих пор влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетические рынки удается сдерживать, но существует риск перебоев в поставках энергоносителей, которые потенциально могут оказать существенное влияние на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен", - говорится в документе. По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая".
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ближний восток, еврокомиссия, евросоюз, украина, экономика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ближний Восток, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина, Экономика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ЕК объяснила, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС

ЕК: конфликты на Украине и Ближнем Востоке повышают риски для экономики ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. "Затянувшийся" кризис на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в опубликованном в среду осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
В документе указывается, что "неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив возросли в последние месяцы на фоне" затянувшегося конфликта на Украине и эскалации на Ближнем Востоке. "До сих пор влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетические рынки удается сдерживать, но существует риск перебоев в поставках энергоносителей, которые потенциально могут оказать существенное влияние на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен", - говорится в документе.
По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая".
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Источник: ЕС пока не готов призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке
20 октября, 15:39
 
Ближний ВостокЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаЭкономикаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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