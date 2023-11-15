https://ria.ru/20231115/eile-1909554040.html

Сургутский район Югры выполнил план по вводу жилья на 120 процентов

Сургутский район Югры выполнил план по вводу жилья на 120 процентов - РИА Новости, 15.11.2023

Сургутский район Югры выполнил план по вводу жилья на 120 процентов

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры досрочно выполнил годовой план по вводу жилья на 120%, сообщил глава района Андрей Трубецкой. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:04

2023-11-15T12:04

2023-11-15T12:05

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры досрочно выполнил годовой план по вводу жилья на 120%, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Муниципалитет раньше срока справился с задачей, поставленной округом на 2023 год. Сегодня исполнение плана Сургутским районом по вводу в эксплуатацию жилья составляет 120%. В этом году в поселениях построено и введено 82 тысячи квадратных метров жилья. Из них 40 с небольшим тысяч жилых квадратных метров, или пять домов на 688 квартир, возведено и сдано инвесторами", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он добавил, что более всего жилищная застройка развита в селе Тундрино и поселке Высокий Мыс, где недавно введены сразу пять многоквартирных домов. Еще 42 тысячи "квадратов" жилья от выполненного плана приходятся на индивидуальную жилищную застройку, уточнил Трубецкой. По его словам, с начала этого года удалось улучшить жилищные условия 245 семей: 185 из них переехали из аварийных деревянных домов, 60 семей – из фенольных. На эти цели было направлено почти 1,2 миллиарда рублей – это федеральные, окружные и районные средства. До конца этого года планируется приобрести еще квартиры под переселение, подчеркнул глава муниципалитета. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в регионе, где процесс расселения таких домов уже запущен. Как сообщал ранее Трубецкой, с прошлого года в капитальное жилье из помещений, где превышен допустимый уровень фенола или формальдегида, удалось переселить 51 семью, еще 23 выбрали социальные выплаты на покупку жилья. В настоящее время в 125 многоквартирных домах Сургутского района есть "фенольные" помещения – это более 1,6 тысячи квартир. В целом, с 2023 по 2025 год Сургутский район потратит на расселение "фенольных" домов около 1,5 миллиарда рублей. Всего, по данным главы, во всех поселениях муниципалитета в настоящее время более 900 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

https://ria.ru/20231114/teplokhody-1909338980.html

https://ria.ru/20231110/yugra-1908690325.html

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россия, ханты-мансийский автономный округ, сургут