https://ria.ru/20231115/dtp-1909591094.html

Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин

Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин - РИА Новости, 15.11.2023

Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин

Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами въехал в 9 автомобилей на автодороге М5 "Урал" в Челябинской области, пострадавших нет, из-за ДТП движение перекрыто РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:19

2023-11-15T14:19

2023-11-15T14:27

происшествия

авто

челябинская область

россия

ашинский район

угибдд

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами въехал в 9 автомобилей на автодороге М5 "Урал" в Челябинской области, пострадавших нет, из-за ДТП движение перекрыто и организован объезд, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. "На территории Ашинского района на 1590 км автодороги М5 "Урал" произошло ДТП с участием 10 транспортных средств. Водитель автомобиля Scania, по предварительным данным, при движении на спуске вследствие отказа тормозной системы допустил столкновение с 9 транспортными средствами. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Автомобили получили механические повреждения. Движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ДПС, организован объезд через город Сим, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

челябинская область

россия

ашинский район

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происшествия, авто, челябинская область, россия, ашинский район, угибдд