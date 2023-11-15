https://ria.ru/20231115/dtp-1909591094.html
Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин
Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин - РИА Новости, 15.11.2023
Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин
Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами въехал в 9 автомобилей на автодороге М5 "Урал" в Челябинской области, пострадавших нет, из-за ДТП движение перекрыто РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:19
2023-11-15T14:19
2023-11-15T14:27
происшествия
авто
челябинская область
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ашинский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами въехал в 9 автомобилей на автодороге М5 "Урал" в Челябинской области, пострадавших нет, из-за ДТП движение перекрыто и организован объезд, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. "На территории Ашинского района на 1590 км автодороги М5 "Урал" произошло ДТП с участием 10 транспортных средств. Водитель автомобиля Scania, по предварительным данным, при движении на спуске вследствие отказа тормозной системы допустил столкновение с 9 транспортными средствами. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Автомобили получили механические повреждения. Движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ДПС, организован объезд через город Сим, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, авто, челябинская область, россия, ашинский район, угибдд
Происшествия, Авто, Челябинская область, Россия, Ашинский район, УГИБДД
Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин
УГИБДД: под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин