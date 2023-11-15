Рейтинг@Mail.ru
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/dtp-1909562415.html
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек - РИА Новости, 15.11.2023
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек
По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:35
2023-11-15T12:35
в мире
джамму
кашмир
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909560754_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_340db4fe48b5b25ccc27208124fbd13c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV. Авария произошла вблизи района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на 200 метров. Автобус перевозил 55 пассажиров. Местные власти начали спасательные операции на месте аварии. "Раненые были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для немедленного лечения", - сообщили представители властей. Вице-губернатор Джамсу и Кашмир Манодж Синх выразил соболезнования в связи с инцидентом. "Крайне огорчен гибелью людей в результате трагической аварии автобуса в Ассаре, Дода. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Поручил властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - заявил он.
https://ria.ru/20231114/dtp-1909453260.html
https://ria.ru/20221022/dtp-1825850885.html
джамму
кашмир
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909560754_56:0:947:668_1920x0_80_0_0_45c50b1d7f67302d4b1b028bb87c2e7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джамму, кашмир, индия
В мире, Джамму, Кашмир, Индия
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек

В Индии после падения автобуса с серпантина погибли не менее 38 человек

© Фото : соцсетиМесто падения автобуса в ущелье в штате Джамму и Кашмир
Место падения автобуса в ущелье в штате Джамму и Кашмир - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : соцсети
Место падения автобуса в ущелье в штате Джамму и Кашмир
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.
Авария произошла вблизи района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на 200 метров.
Последствия столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека
14 ноября, 19:24
Автобус перевозил 55 пассажиров. Местные власти начали спасательные операции на месте аварии.
"Раненые были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для немедленного лечения", - сообщили представители властей.
Вице-губернатор Джамсу и Кашмир Манодж Синх выразил соболезнования в связи с инцидентом.
"Крайне огорчен гибелью людей в результате трагической аварии автобуса в Ассаре, Дода. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Поручил властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - заявил он.
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП
22 октября 2022, 08:39
 
В миреДжаммуКашмирИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала