https://ria.ru/20231115/dtp-1909562415.html
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек - РИА Новости, 15.11.2023
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек
По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:35
2023-11-15T12:35
2023-11-15T12:35
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV. Авария произошла вблизи района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на 200 метров. Автобус перевозил 55 пассажиров. Местные власти начали спасательные операции на месте аварии. "Раненые были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для немедленного лечения", - сообщили представители властей. Вице-губернатор Джамсу и Кашмир Манодж Синх выразил соболезнования в связи с инцидентом. "Крайне огорчен гибелью людей в результате трагической аварии автобуса в Ассаре, Дода. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Поручил властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - заявил он.
https://ria.ru/20231114/dtp-1909453260.html
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в мире, джамму, кашмир, индия
В мире, Джамму, Кашмир, Индия
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек
В Индии после падения автобуса с серпантина погибли не менее 38 человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости.
По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.
Авария произошла вблизи района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на 200 метров.
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Автобус перевозил 55 пассажиров. Местные власти начали спасательные операции на месте аварии.
"Раненые были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для немедленного лечения", - сообщили представители властей.
Вице-губернатор Джамсу и Кашмир Манодж Синх выразил соболезнования в связи с инцидентом.
"Крайне огорчен гибелью людей в результате трагической аварии автобуса в Ассаре, Дода. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Поручил властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - заявил он.
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