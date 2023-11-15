https://ria.ru/20231115/dtp-1909562415.html

В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек

В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек - РИА Новости, 15.11.2023

В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек

По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и... РИА Новости, 15.11.2023

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV. Авария произошла вблизи района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на 200 метров. Автобус перевозил 55 пассажиров. Местные власти начали спасательные операции на месте аварии. "Раненые были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для немедленного лечения", - сообщили представители властей. Вице-губернатор Джамсу и Кашмир Манодж Синх выразил соболезнования в связи с инцидентом. "Крайне огорчен гибелью людей в результате трагической аварии автобуса в Ассаре, Дода. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Поручил властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - заявил он.

https://ria.ru/20231114/dtp-1909453260.html

https://ria.ru/20221022/dtp-1825850885.html

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в мире, джамму, кашмир, индия