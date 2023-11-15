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На трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 15.11.2023
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08:03 15.11.2023 (обновлено: 09:45 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/dtp-1909508099.html
На трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись пять автомобилей
На трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 15.11.2023
На трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей стали участниками ДТП на трассе P-255 "Сибирь" в Иркутской области, один человек погиб, сообщает ГУМВД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:03
2023-11-15T09:45
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей стали участниками ДТП на трассе P-255 "Сибирь" в Иркутской области, один человек погиб, сообщает ГУМВД региона в Telegram-канале. В Аларском районе Приангарья сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии с участием пяти автомобилей. Инцидент произошел вечером во вторник на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи деревни Шульгина. "Водитель большегруза "Скания", вследствие неблагоприятных погодных условий и низкой температуры, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с встречными транспортными средствами "Ниссан Кашкай", "Тойота Королла", "Тойота Королла Алекс" и грузовым автомобилем "МАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в автоаварии погиб 33-летний пассажир Toyota Corolla.
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
На трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись пять автомобилей

Один человек погиб в ДТП с пятью машинами на трассе Р-255 "Сибирь"

© Фото : МВД38/TelegramМесто происшествия, где пять автомобилей стали участниками ДТП на трассе P-255 "Сибирь" в Иркутской области. 15 ноября 2023
Место происшествия, где пять автомобилей стали участниками ДТП на трассе P-255 Сибирь в Иркутской области. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : МВД38/Telegram
Место происшествия, где пять автомобилей стали участниками ДТП на трассе P-255 "Сибирь" в Иркутской области. 15 ноября 2023
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей стали участниками ДТП на трассе P-255 "Сибирь" в Иркутской области, один человек погиб, сообщает ГУМВД региона в Telegram-канале.
В Аларском районе Приангарья сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии с участием пяти автомобилей. Инцидент произошел вечером во вторник на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи деревни Шульгина.
"Водитель большегруза "Скания", вследствие неблагоприятных погодных условий и низкой температуры, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с встречными транспортными средствами "Ниссан Кашкай", "Тойота Королла", "Тойота Королла Алекс" и грузовым автомобилем "МАЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автоаварии погиб 33-летний пассажир Toyota Corolla.
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