https://ria.ru/20231115/dtp-1909506419.html

В Свердловской области в ДТП погибли два человека

В Свердловской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 15.11.2023

В Свердловской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и фуры в Свердловской области, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T07:51

2023-11-15T07:51

2023-11-15T09:51

происшествия

свердловская область

нижний тагил

гибдд мвд рф

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и фуры в Свердловской области, сообщает Минздрав региона."В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу", - говорится в сообщении.Уточняется, что для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф.По данным областного ГИБДД, авария произошла на 318-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов".Как добавили в региональной прокуратуре, водитель автобуса, который ехал из Карпинска в Екатеринбург, начал маневр по обгону впереди идущего транспортного средства, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли водитель автобуса и пассажир.

https://ria.ru/20231114/sud-1909428134.html

свердловская область

нижний тагил

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происшествия, свердловская область, нижний тагил, гибдд мвд рф, россия