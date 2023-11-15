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В Свердловской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 15.11.2023
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07:51 15.11.2023 (обновлено: 09:51 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/dtp-1909506419.html
В Свердловской области в ДТП погибли два человека
В Свердловской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 15.11.2023
В Свердловской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и фуры в Свердловской области, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:51
2023-11-15T09:51
происшествия
свердловская область
нижний тагил
гибдд мвд рф
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и фуры в Свердловской области, сообщает Минздрав региона."В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу", - говорится в сообщении.Уточняется, что для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф.По данным областного ГИБДД, авария произошла на 318-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов".Как добавили в региональной прокуратуре, водитель автобуса, который ехал из Карпинска в Екатеринбург, начал маневр по обгону впереди идущего транспортного средства, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли водитель автобуса и пассажир.
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свердловская область
нижний тагил
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происшествия, свердловская область, нижний тагил, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Свердловская область, Нижний Тагил, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Свердловской области в ДТП погибли два человека

Минздрав: в Свердловской области в ДТП погибли два человека, шесть пострадали

© Фото : Прокуратура Свердловской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и фуры в Свердловской области. 15 ноября 2023
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и фуры в Свердловской области. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и фуры в Свердловской области. 15 ноября 2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и фуры в Свердловской области, сообщает Минздрав региона.
«
"В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф.
По данным областного ГИБДД, авария произошла на 318-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов".
Как добавили в региональной прокуратуре, водитель автобуса, который ехал из Карпинска в Екатеринбург, начал маневр по обгону впереди идущего транспортного средства, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли водитель автобуса и пассажир.
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ПроисшествияСвердловская областьНижний ТагилГИБДД МВД РФРоссия
 
 
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