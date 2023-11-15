https://ria.ru/20231115/dtp-1909498798.html

При столкновении иномарок во Владивостоке пострадали шесть человек

При столкновении иномарок во Владивостоке пострадали шесть человек - РИА Новости, 15.11.2023

При столкновении иномарок во Владивостоке пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок на острове Русском во Владивостоке по вине автомобилистки, которая не уступила машине, движущейся по... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T04:39

2023-11-15T04:39

2023-11-15T05:11

происшествия

авто

владивосток

русский (остров)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок на острове Русском во Владивостоке по вине автомобилистки, которая не уступила машине, движущейся по главной дороге, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Установлено, что 22-летняя девушка, управляя Nissan Moco, двигалась со стороны поселка Подножье в направлении улицы Катерной. При выезде с прилегающей территории автомобилистка не уступила дорогу Mazda Demio и совершила с ним столкновение. В результате происшествия травмы получили шесть участников дорожного движения", - говорится в сообщении. Пострадали сама девушка-водитель Nissan Moco и её пассажиры 22-летняя девушка и 19-летний молодой человек, а также 19-летняя девушка-водитель Mazda Demio и пассажиры 18 и 19-летние девушки. Автомобили получили механические повреждения. Водительский стаж нарушительницы - менее года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году ее не привлекали. По факту ДТП возбуждено административное производство, проводится проверка.

https://ria.ru/20231114/dtp-1909280086.html

владивосток

русский (остров)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, владивосток, русский (остров), россия