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При столкновении иномарок во Владивостоке пострадали шесть человек - РИА Новости, 15.11.2023
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04:39 15.11.2023 (обновлено: 05:11 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/dtp-1909498798.html
При столкновении иномарок во Владивостоке пострадали шесть человек
При столкновении иномарок во Владивостоке пострадали шесть человек - РИА Новости, 15.11.2023
При столкновении иномарок во Владивостоке пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок на острове Русском во Владивостоке по вине автомобилистки, которая не уступила машине, движущейся по... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T04:39
2023-11-15T05:11
происшествия
авто
владивосток
русский (остров)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок на острове Русском во Владивостоке по вине автомобилистки, которая не уступила машине, движущейся по главной дороге, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Установлено, что 22-летняя девушка, управляя Nissan Moco, двигалась со стороны поселка Подножье в направлении улицы Катерной. При выезде с прилегающей территории автомобилистка не уступила дорогу Mazda Demio и совершила с ним столкновение. В результате происшествия травмы получили шесть участников дорожного движения", - говорится в сообщении. Пострадали сама девушка-водитель Nissan Moco и её пассажиры 22-летняя девушка и 19-летний молодой человек, а также 19-летняя девушка-водитель Mazda Demio и пассажиры 18 и 19-летние девушки. Автомобили получили механические повреждения. Водительский стаж нарушительницы - менее года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году ее не привлекали. По факту ДТП возбуждено административное производство, проводится проверка.
https://ria.ru/20231114/dtp-1909280086.html
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происшествия, авто, владивосток, русский (остров), россия
Происшествия, Авто, Владивосток, Русский (остров), Россия
При столкновении иномарок во Владивостоке пострадали шесть человек

На острове Русском во Владивостоке в ДТП пострадали шесть человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок на острове Русском во Владивостоке по вине автомобилистки, которая не уступила машине, движущейся по главной дороге, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
«
"Установлено, что 22-летняя девушка, управляя Nissan Moco, двигалась со стороны поселка Подножье в направлении улицы Катерной. При выезде с прилегающей территории автомобилистка не уступила дорогу Mazda Demio и совершила с ним столкновение. В результате происшествия травмы получили шесть участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
Пострадали сама девушка-водитель Nissan Moco и её пассажиры 22-летняя девушка и 19-летний молодой человек, а также 19-летняя девушка-водитель Mazda Demio и пассажиры 18 и 19-летние девушки. Автомобили получили механические повреждения.
Водительский стаж нарушительницы - менее года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году ее не привлекали.
По факту ДТП возбуждено административное производство, проводится проверка.
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