https://ria.ru/20231115/dosug-1909706352.html
Ямальцы обустроят в Волновахе территории для активного досуга
Ямальцы обустроят в Волновахе территории для активного досуга - РИА Новости, 15.11.2023
Ямальцы обустроят в Волновахе территории для активного досуга
Новые территории для активного досуга обустроят ямальские специалисты в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:45
2023-11-15T22:45
2023-11-15T22:45
ямало-ненецкий автономный округ
волноваха
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898553716_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb1b9da071c5e79271b83bcfae7ca89a.jpg
САЛЕХАРД, 15 ноя - РИА Новости. Новые территории для активного досуга обустроят ямальские специалисты в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Спортивные и детские площадки в подшефном регионе обустраивают в рамках ямальского проекта "Спорт во дворе". Идея его реализации принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову", — говорится в сообщении. Рядом с центральным стадионом "Ямальский" обустроена универсальная спортивная площадка с зоной для сдачи ГТО, блоком для занятий воркаутом и детской игровой территорией. На завершающей стадии еще три объекта — детская площадка внутри жилого массива и две многофункциональные спортивные территории. На площадках оборудуют пространство для спортивных игр на открытом воздухе, в зонах воркаута смонтируют тренажеры для уличной гимнастики, турники, брусья и лестницы. Строители также установят ограждение и освещение, уточняют власти. Универсальные спортивные зоны объединят в себе поле для футбола баскетбола и волейбола. Всего в Волновахе будет восемь подобных территорий. В рамках ямальского проекта "Спорт во дворе" округ обустроит 30 таких объектов в 18 населенных пунктах. Первым и самым крупным стал центральный стадион Волновахи, которому, помимо полного обновления, дали новое имя "Ямальский". Работы на всех объектах завершат в этом году. Мероприятия реализуются согласно комплексной программе поддержки Волновахского района до 2025 года, утвержденной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220714/shkoly-1802463930.html
https://ria.ru/20231112/poezdka-1908979294.html
волноваха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898553716_168:0:1128:720_1920x0_80_0_0_7c9d2dc52898d4af4351f9e781bbc63e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Волноваха, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Ямальцы обустроят в Волновахе территории для активного досуга
Ямальские специалисты обустроят в Волновахе территории для активного досуга
САЛЕХАРД, 15 ноя - РИА Новости. Новые территории для активного досуга обустроят ямальские специалисты в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Спортивные и детские площадки в подшефном регионе обустраивают в рамках ямальского проекта "Спорт во дворе". Идея его реализации принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову
", — говорится в сообщении.
Более 20 новых школ планируется открыть в ЯНАО в ближайшие годы
Рядом с центральным стадионом "Ямальский" обустроена универсальная спортивная площадка с зоной для сдачи ГТО, блоком для занятий воркаутом и детской игровой территорией. На завершающей стадии еще три объекта — детская площадка внутри жилого массива и две многофункциональные спортивные территории.
На площадках оборудуют пространство для спортивных игр на открытом воздухе, в зонах воркаута смонтируют тренажеры для уличной гимнастики, турники, брусья и лестницы. Строители также установят ограждение и освещение, уточняют власти.
Универсальные спортивные зоны объединят в себе поле для футбола баскетбола и волейбола. Всего в Волновахе будет восемь подобных территорий.
В рамках ямальского проекта "Спорт во дворе" округ обустроит 30 таких объектов в 18 населенных пунктах. Первым и самым крупным стал центральный стадион Волновахи, которому, помимо полного обновления, дали новое имя "Ямальский". Работы на всех объектах завершат в этом году. Мероприятия реализуются согласно комплексной программе поддержки Волновахского района
до 2025 года, утвержденной губернатором Ямала
Дмитрием Артюховым, отмечает пресс-служба.
Ямал организовал для школьников из Волновахи поездку по городам России