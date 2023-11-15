https://ria.ru/20231115/dosug-1909706352.html

Ямальцы обустроят в Волновахе территории для активного досуга

Ямальцы обустроят в Волновахе территории для активного досуга - РИА Новости, 15.11.2023

Ямальцы обустроят в Волновахе территории для активного досуга

Новые территории для активного досуга обустроят ямальские специалисты в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:45

2023-11-15T22:45

2023-11-15T22:45

ямало-ненецкий автономный округ

волноваха

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 15 ноя - РИА Новости. Новые территории для активного досуга обустроят ямальские специалисты в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Спортивные и детские площадки в подшефном регионе обустраивают в рамках ямальского проекта "Спорт во дворе". Идея его реализации принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову", — говорится в сообщении. Рядом с центральным стадионом "Ямальский" обустроена универсальная спортивная площадка с зоной для сдачи ГТО, блоком для занятий воркаутом и детской игровой территорией. На завершающей стадии еще три объекта — детская площадка внутри жилого массива и две многофункциональные спортивные территории. На площадках оборудуют пространство для спортивных игр на открытом воздухе, в зонах воркаута смонтируют тренажеры для уличной гимнастики, турники, брусья и лестницы. Строители также установят ограждение и освещение, уточняют власти. Универсальные спортивные зоны объединят в себе поле для футбола баскетбола и волейбола. Всего в Волновахе будет восемь подобных территорий. В рамках ямальского проекта "Спорт во дворе" округ обустроит 30 таких объектов в 18 населенных пунктах. Первым и самым крупным стал центральный стадион Волновахи, которому, помимо полного обновления, дали новое имя "Ямальский". Работы на всех объектах завершат в этом году. Мероприятия реализуются согласно комплексной программе поддержки Волновахского района до 2025 года, утвержденной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220714/shkoly-1802463930.html

https://ria.ru/20231112/poezdka-1908979294.html

волноваха

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волноваха, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)