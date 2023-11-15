https://ria.ru/20231115/dollar-1909530182.html
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля - РИА Новости, 15.11.2023
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля
Рубль усилил рост, доллар впервые с конца июля опускался ниже 90 рублей, свидетельствуют торги на Московской бирже. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:40
2023-11-15T10:40
2023-11-15T11:01
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
доллар
курс доллара
курс рубля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рубль усилил рост, доллар впервые с конца июля опускался ниже 90 рублей, свидетельствуют торги на Московской бирже.Так, на 10:40 мск американская валюта теряла 57 копеек, опустившись до 90,03 рубля. А минутами ранее она достигла минимума с 27 июля — 89,99 рубля.Курс юаня при этом снижался на пять копеек, до 12,42 рубля.Евро дешевел на 30 копеек, до 97,83 рубля.Как отмечают аналитики, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.Кроме того, накануне курс доллара к основным мировым валютам упал сразу на полтора процента на фоне данных о замедлении инфляции в США. Нефть в этих условиях несколько дорожает — до 82,66 доллара за баррель Brent и до 78,32 — за WTI.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, доллар, курс доллара, курс рубля
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Доллар, Курс доллара, Курс рубля
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля
Курс доллара на Московской бирже опускался до 89,99 рубля впервые с 27 июля
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Рубль усилил рост, доллар впервые с конца июля опускался ниже 90 рублей, свидетельствуют торги
на Московской бирже.
Так, на 10:40 мск американская валюта теряла 57 копеек, опустившись до 90,03 рубля. А минутами ранее она достигла минимума с 27 июля — 89,99 рубля.
Курс юаня при этом снижался на пять копеек, до 12,42 рубля.
Евро дешевел на 30 копеек, до 97,83 рубля.
Как отмечают аналитики, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.
Кроме того, накануне курс доллара к основным мировым валютам упал сразу на полтора процента на фоне данных о замедлении инфляции в США. Нефть в этих условиях несколько дорожает — до 82,66 доллара за баррель Brent и до 78,32 — за WTI.