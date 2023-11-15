https://ria.ru/20231115/dollar-1909530182.html

Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля - РИА Новости, 15.11.2023

Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Рубль усилил рост, доллар впервые с конца июля опускался ниже 90 рублей, свидетельствуют торги на Московской бирже. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:40

2023-11-15T10:40

2023-11-15T11:01

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

доллар

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рубль усилил рост, доллар впервые с конца июля опускался ниже 90 рублей, свидетельствуют торги на Московской бирже.Так, на 10:40 мск американская валюта теряла 57 копеек, опустившись до 90,03 рубля. А минутами ранее она достигла минимума с 27 июля — 89,99 рубля.Курс юаня при этом снижался на пять копеек, до 12,42 рубля.Евро дешевел на 30 копеек, до 97,83 рубля.Как отмечают аналитики, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.Кроме того, накануне курс доллара к основным мировым валютам упал сразу на полтора процента на фоне данных о замедлении инфляции в США. Нефть в этих условиях несколько дорожает — до 82,66 доллара за баррель Brent и до 78,32 — за WTI.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, доллар, курс доллара, курс рубля