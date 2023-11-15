https://ria.ru/20231115/dolgi-1909560776.html
Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО
Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО - РИА Новости, 15.11.2023
Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные на время участия в боевых действиях долги участников СВО. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:30
2023-11-15T12:30
2023-11-15T12:30
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные на время участия в боевых действиях долги участников СВО. "Я предлагаю в наших рекомендациях обратиться о списании с них (участников СВО) долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в боевых действиях, участия в специальной военной операции", - сказала Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Ситуация в ДНР и ЛНР
Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО
Москалькова предложила списать долги бойцов СВО, замороженные на время участия
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные на время участия в боевых действиях долги участников СВО.
"Я предлагаю в наших рекомендациях обратиться о списании с них (участников СВО) долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в боевых действиях, участия в специальной военной операции", - сказала Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека.
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