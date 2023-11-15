https://ria.ru/20231115/dolgi-1909560776.html

Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО

Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО - РИА Новости, 15.11.2023

Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные на время участия в боевых действиях долги участников СВО. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:30

2023-11-15T12:30

2023-11-15T12:30

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные на время участия в боевых действиях долги участников СВО. "Я предлагаю в наших рекомендациях обратиться о списании с них (участников СВО) долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в боевых действиях, участия в специальной военной операции", - сказала Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека.

https://ria.ru/20231003/otp-1900153152.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр