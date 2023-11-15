https://ria.ru/20231115/dnepr-1909574785.html

ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо

ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.11.2023

ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Киев за время нахождения на левом берегу Днепра и на переправе, потерял не... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:22

2023-11-15T13:22

2023-11-15T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_0:311:3066:2036_1920x0_80_0_0_b2a892ad736eed8fb4266223d7469379.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Киев за время нахождения на левом берегу Днепра и на переправе, потерял не менее полутора-двух батальонов. "На основании информации от первоисточника - военных группировки "Днепр" - поясняю следующее... На всём участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами", - написал он."На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток", - добавил Сальдо.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины