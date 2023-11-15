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ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо
ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Киев за время нахождения на левом берегу Днепра и на переправе, потерял не... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:22
2023-11-15T13:22
2023-11-15T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Киев за время нахождения на левом берегу Днепра и на переправе, потерял не менее полутора-двух батальонов. "На основании информации от первоисточника - военных группировки "Днепр" - поясняю следующее... На всём участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами", - написал он."На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток", - добавил Сальдо.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ потеряли 1,5-2 батальона во время нахождения на левом берегу Днепра