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ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 15.11.2023 (обновлено: 13:29 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/dnepr-1909574785.html
ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо
ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Киев за время нахождения на левом берегу Днепра и на переправе, потерял не... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:22
2023-11-15T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Киев за время нахождения на левом берегу Днепра и на переправе, потерял не менее полутора-двух батальонов. "На основании информации от первоисточника - военных группировки "Днепр" - поясняю следующее... На всём участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами", - написал он."На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток", - добавил Сальдо.
херсонская область
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до двух батальонов на левом берегу Днепра, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ потеряли 1,5-2 батальона во время нахождения на левом берегу Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Киев за время нахождения на левом берегу Днепра и на переправе, потерял не менее полутора-двух батальонов.
"На основании информации от первоисточника - военных группировки "Днепр" - поясняю следующее... На всём участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами", - написал он.
"На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток", - добавил Сальдо.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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