https://ria.ru/20231115/deti-1909508924.html

В Красноярском крае спасли восемь детей, брошенных в доме без тепла и еды

В Красноярском крае спасли восемь детей, брошенных в доме без тепла и еды - РИА Новости, 15.11.2023

В Красноярском крае спасли восемь детей, брошенных в доме без тепла и еды

Спасатели совместно с полицией вывезли восьмерых несовершеннолетних голодных детей из холодного дома в поселке в Енисейском районе Красноярского края, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:27

2023-11-15T08:27

2023-11-15T09:13

происшествия

енисейский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Спасатели совместно с полицией вывезли восьмерых несовершеннолетних голодных детей из холодного дома в поселке в Енисейском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. По его данным, в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что дети в возрасте от 1 до 15 лет, проживающие в одном из труднодоступных населенных пунктов Енисейского района поселке Усть-Пит, находятся в опасности. "В доме, в котором проживали несовершеннолетние, на момент прибытия сотрудников полиции присутствовали посторонние люди и распивали спиртные напитки, 32-летняя мать в это время дома не находилась. По месту проживания детей отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлён и находился в антисанитарном состоянии", - говорится в сообщении. Полицейские совместно с органами опеки Енисейского района поместили детей в специализированные учреждения. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Отмечается, что ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей, привлекалась к за аналогичное правонарушение к административной ответственности. Она состояла на учете в ПНД, однако причин для помещения детей в специализированное учреждение до этого не было, так как женщина пыталась принимать меры к исправлению ситуации в семье.

https://ria.ru/20231028/moskva-1905826852.html

енисейский район

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, енисейский район, красноярский край