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На Урале завели дело против наркодилеров, запугивающих семью - РИА Новости, 15.11.2023
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15:25 15.11.2023 (обновлено: 15:26 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/delo-1909611749.html
На Урале завели дело против наркодилеров, запугивающих семью
На Урале завели дело против наркодилеров, запугивающих семью - РИА Новости, 15.11.2023
На Урале завели дело против наркодилеров, запугивающих семью
Сотрудники полиции завели два уголовных дела против наркодилеров, запугивающих семью в Первоуральске Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:25
2023-11-15T15:26
происшествия
первоуральск
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции завели два уголовных дела против наркодилеров, запугивающих семью в Первоуральске Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Криминальная история началась с того, что житель Первоуральска обнаружил в своей квартире, которую сдавал в аренду, нарколабораторию и крупную партию синтетических наркотиков. Запрещенные вещества он сдал полиции. После этого мужчине и его семье стали поступать угрозы, к их дому прислали гроб с головой свиньи. "Следственным подразделением полиции Первоуральска было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ – покушение на сбыт наркотических веществ. Такие процессуальные действия были осуществлены сразу же после изъятия в квартире потерпевших метадона. А чуть позже, когда владельцам жилища за сотрудничество с представителями МВД злоумышленники стали грозить расправой, в территориальном ОВД возбудили уголовное дело еще по двум статьям УК РФ – вымогательство и угроза убийством", – сказал Горелых. Двоих подозреваемых уже задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Свой поступок фигуранты мотивировали желанием подзаработать. "Некоторые СМИ интересуются, почему рука одно из подозреваемых забинтована? Поясняю. Когда молодые люди в балаклавах направлялись к дому потерпевших, они перепутали адрес и остановились у соседнего строения. Так как дверь была закрыта, один из горе-мстителей забрался на козырек подъезда, чтобы разбить топором окно и проникнуть внутрь, а после чего занести гроб с головой свиньи и поставить возле квартиры жертв. В момент разбития стекла он и порезался", – отметил представитель полиции. Как добавил Горелых, один из криминальных курьеров написал явку с повинной на семи листах и раскаивается в содеянном, гроб для устрашения потерпевших был куплен в Екатеринбурге в ритуальном салоне, а голова свиньи – на одной из торговых площадок в интернете.
https://ria.ru/20231115/prizyvy-1909506624.html
https://ria.ru/20231113/delo-1909237381.html
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происшествия, первоуральск, россия, свердловская область
Происшествия, Первоуральск, Россия, Свердловская область
На Урале завели дело против наркодилеров, запугивающих семью

В Первоуральске завели дело против наркодилеров, запугивающих семью

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции завели два уголовных дела против наркодилеров, запугивающих семью в Первоуральске Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Криминальная история началась с того, что житель Первоуральска обнаружил в своей квартире, которую сдавал в аренду, нарколабораторию и крупную партию синтетических наркотиков. Запрещенные вещества он сдал полиции. После этого мужчине и его семье стали поступать угрозы, к их дому прислали гроб с головой свиньи.
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"Следственным подразделением полиции Первоуральска было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ – покушение на сбыт наркотических веществ. Такие процессуальные действия были осуществлены сразу же после изъятия в квартире потерпевших метадона. А чуть позже, когда владельцам жилища за сотрудничество с представителями МВД злоумышленники стали грозить расправой, в территориальном ОВД возбудили уголовное дело еще по двум статьям УК РФ – вымогательство и угроза убийством", – сказал Горелых.
Двоих подозреваемых уже задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Свой поступок фигуранты мотивировали желанием подзаработать.
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"Некоторые СМИ интересуются, почему рука одно из подозреваемых забинтована? Поясняю. Когда молодые люди в балаклавах направлялись к дому потерпевших, они перепутали адрес и остановились у соседнего строения. Так как дверь была закрыта, один из горе-мстителей забрался на козырек подъезда, чтобы разбить топором окно и проникнуть внутрь, а после чего занести гроб с головой свиньи и поставить возле квартиры жертв. В момент разбития стекла он и порезался", – отметил представитель полиции.
Как добавил Горелых, один из криминальных курьеров написал явку с повинной на семи листах и раскаивается в содеянном, гроб для устрашения потерпевших был куплен в Екатеринбурге в ритуальном салоне, а голова свиньи – на одной из торговых площадок в интернете.
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