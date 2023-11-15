https://ria.ru/20231115/daniya-1909662798.html

МИД предупредил, что Дания рискует нарушить конвенцию ООН по морскому праву

МИД предупредил, что Дания рискует нарушить конвенцию ООН по морскому праву - РИА Новости, 15.11.2023

МИД предупредил, что Дания рискует нарушить конвенцию ООН по морскому праву

Дания нарушит международные договоренности,, если будет останавливать и проверять танкеры из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:14

2023-11-15T18:14

2023-11-15T18:22

дания

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мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дания нарушит международные договоренности,, если будет останавливать и проверять танкеры из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды."Я напомню, чем регулируются проходы судов через проливы - в данном случае это Копенгагенский трактат 1857 года и Положение конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В соответствии именно с этими документами все суда, включая российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы. Любое нарушение этих норм или любые действия, которые им противоречат, - это нарушение международного права", - сказала она на брифинге в среду.

https://ria.ru/20231115/neft-1909612625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

дания, россия, оон, в мире, мария захарова, санкции в отношении россии