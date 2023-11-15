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МИД предупредил, что Дания рискует нарушить конвенцию ООН по морскому праву - РИА Новости, 15.11.2023
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18:14 15.11.2023 (обновлено: 18:22 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/daniya-1909662798.html
МИД предупредил, что Дания рискует нарушить конвенцию ООН по морскому праву
МИД предупредил, что Дания рискует нарушить конвенцию ООН по морскому праву - РИА Новости, 15.11.2023
МИД предупредил, что Дания рискует нарушить конвенцию ООН по морскому праву
Дания нарушит международные договоренности,, если будет останавливать и проверять танкеры из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:14
2023-11-15T18:22
дания
россия
оон
в мире
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дания нарушит международные договоренности,, если будет останавливать и проверять танкеры из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды."Я напомню, чем регулируются проходы судов через проливы - в данном случае это Копенгагенский трактат 1857 года и Положение конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В соответствии именно с этими документами все суда, включая российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы. Любое нарушение этих норм или любые действия, которые им противоречат, - это нарушение международного права", - сказала она на брифинге в среду.
https://ria.ru/20231115/neft-1909612625.html
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дания, россия, оон, в мире, мария захарова, санкции в отношении россии
Дания, Россия, ООН, В мире, Мария Захарова, Санкции в отношении России
МИД предупредил, что Дания рискует нарушить конвенцию ООН по морскому праву

МИД: Дания нарушит конвенцию ООН по морскому праву, если будет проверять танкеры

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дания нарушит международные договоренности,, если будет останавливать и проверять танкеры из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.
"Я напомню, чем регулируются проходы судов через проливы - в данном случае это Копенгагенский трактат 1857 года и Положение конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В соответствии именно с этими документами все суда, включая российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы. Любое нарушение этих норм или любые действия, которые им противоречат, - это нарушение международного права", - сказала она на брифинге в среду.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Вчера, 15:28
 
ДанияРоссияООНВ миреМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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