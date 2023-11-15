https://ria.ru/20231115/byudzhet-1909617041.html

Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении - РИА Новости, 15.11.2023

Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:46

2023-11-15T15:46

2023-11-15T17:32

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россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.За проголосовали 328 депутатов, против — 78, один воздержался. Третье чтение запланировано на 17 ноября.Согласно проекту доходы бюджета составят:Расходы:Таким образом, в течение трехлетнего периода ожидается дефицит, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента ВВП, в 2025-м — 0,4 процента ВВП, в 2026-м — 0,8.На развитие пенсионной системы выделяется 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.К проекту поступило 920 поправок, из которых депутаты приняли 768, а остальные были сняты или отклонены.При этом законодатели поддержали перераспределение ранее зарезервированных денег по отдельным направлениям расходов. В целом поправками на три года в открытой и закрытой части бюджета перераспределено более шести триллионов рублей."Только по открытой части <…> найдены средства на самые необходимые расходы в размере трех триллионов 254,3 миллиарда рублей", — сообщил, представляя поправки, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Он также отметил, что 96,8 процента всех межбюджетных трансфертов регионам были распределены, и назвал это хорошим результатом.Вместе с этим Макаров обратил внимание, что сохранилась практика, когда новые методики и правила по трансфертам "выносятся на распределение без предварительного обсуждения с парламентом".В проекте федерального бюджета также предусмотрены межбюджетные трансферты в Фонд пенсионного и социального страхования. В 2024 году они составят 5,425 триллиона рублей, в 2025 году — 5,288 триллиона, в 2026 году — 5,416 триллиона.В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования должно поступить 486,6 миллиарда, 504,3 миллиарда и 526,27 миллиарда рублей соответственно.

https://ria.ru/20231114/pensii-1909348689.html

https://ria.ru/20230616/byudzhet-1878714380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, экономика, россия, бюджет