https://ria.ru/20231115/byudzhet-1909617041.html
Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении
Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении - РИА Новости, 15.11.2023
Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:46
2023-11-15T15:46
2023-11-15T17:32
госдума рф
экономика
россия
бюджет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.За проголосовали 328 депутатов, против — 78, один воздержался. Третье чтение запланировано на 17 ноября.Согласно проекту доходы бюджета составят:Расходы:Таким образом, в течение трехлетнего периода ожидается дефицит, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента ВВП, в 2025-м — 0,4 процента ВВП, в 2026-м — 0,8.На развитие пенсионной системы выделяется 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.К проекту поступило 920 поправок, из которых депутаты приняли 768, а остальные были сняты или отклонены.При этом законодатели поддержали перераспределение ранее зарезервированных денег по отдельным направлениям расходов. В целом поправками на три года в открытой и закрытой части бюджета перераспределено более шести триллионов рублей."Только по открытой части <…> найдены средства на самые необходимые расходы в размере трех триллионов 254,3 миллиарда рублей", — сообщил, представляя поправки, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Он также отметил, что 96,8 процента всех межбюджетных трансфертов регионам были распределены, и назвал это хорошим результатом.Вместе с этим Макаров обратил внимание, что сохранилась практика, когда новые методики и правила по трансфертам "выносятся на распределение без предварительного обсуждения с парламентом".В проекте федерального бюджета также предусмотрены межбюджетные трансферты в Фонд пенсионного и социального страхования. В 2024 году они составят 5,425 триллиона рублей, в 2025 году — 5,288 триллиона, в 2026 году — 5,416 триллиона.В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования должно поступить 486,6 миллиарда, 504,3 миллиарда и 526,27 миллиарда рублей соответственно.
https://ria.ru/20231114/pensii-1909348689.html
https://ria.ru/20230616/byudzhet-1878714380.html
https://ria.ru/20231111/byudzhet-1908850983.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, экономика, россия, бюджет
Госдума РФ, Экономика, Россия, Бюджет
Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении
Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
За проголосовали 328 депутатов, против — 78, один воздержался. Третье чтение запланировано на 17 ноября.
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Согласно проекту доходы бюджета составят:
- 2024 год — 35,065 триллиона рублей;
- 2025 год — 33,552 триллиона;
- 2026 год — 34,051 триллиона.
- 2024 год — 36,66 триллиона рублей;
- 2025 год — 34,382 триллиона;
- 2026 год — 35,587 триллиона.
Таким образом, в течение трехлетнего периода ожидается дефицит, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента ВВП, в 2025-м — 0,4 процента ВВП, в 2026-м — 0,8.
На развитие пенсионной системы выделяется 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.
Путин назвал принципы, по которым надо сформулировать федеральный бюджет
К проекту поступило 920 поправок, из которых депутаты приняли 768, а остальные были сняты или отклонены.
При этом законодатели поддержали перераспределение ранее зарезервированных денег по отдельным направлениям расходов. В целом поправками на три года в открытой и закрытой части бюджета перераспределено более шести триллионов рублей.
«
"Только по открытой части <…> найдены средства на самые необходимые расходы в размере трех триллионов 254,3 миллиарда рублей", — сообщил, представляя поправки, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Он также отметил, что 96,8 процента всех межбюджетных трансфертов регионам были распределены, и назвал это хорошим результатом.
Вместе с этим Макаров обратил внимание, что сохранилась практика, когда новые методики и правила по трансфертам "выносятся на распределение без предварительного обсуждения с парламентом".
В проекте федерального бюджета также предусмотрены межбюджетные трансферты в Фонд пенсионного и социального страхования. В 2024 году они составят 5,425 триллиона рублей, в 2025 году — 5,288 триллиона, в 2026 году — 5,416 триллиона.
В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования должно поступить 486,6 миллиарда, 504,3 миллиарда и 526,27 миллиарда рублей соответственно.
Комитет Госдумы одобрил увеличение некоторых расходов бюджета