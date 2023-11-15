https://ria.ru/20231115/buran-1909497310.html

Замруководителя полета "Бурана" рассказал, почему США отказались от шаттлов

Замруководителя полета "Бурана" рассказал, почему США отказались от шаттлов - РИА Новости, 15.11.2023

Замруководителя полета "Бурана" рассказал, почему США отказались от шаттлов

США отказались от многоразовых космических кораблей, потому что большой грузопоток на орбитальные станции и обратно на Землю не сформировался, к тому же их... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T03:38

2023-11-15T03:38

2023-11-15T03:38

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. США отказались от многоразовых космических кораблей, потому что большой грузопоток на орбитальные станции и обратно на Землю не сформировался, к тому же их полеты оказались недостаточно выгодными и безопасными, как изначально ожидалось, рассказал РИА Новости заместитель руководителя полета орбитального корабля "Буран" по автоматизированной системе управления полета (АСУ) Сергей Цыбин. Пятнадцатого ноября исполнилось 35 лет со дня первого и единственного автоматического полета советского многоразового космического корабля "Буран". "Причина очень простая – и шаттл, и "Буран" создавались не для того, чтобы выводить на орбиту полезные нагрузки, а для того, чтобы с орбиты снимать груз, а для этого должен был образоваться грузопоток на орбитальных станциях. Нам обещали сверхчистые кристаллы, сверхчистые биологические вещества и тому подобное. Где это все? Этого ничего нет", - сказал Цыбин на открытии экспозиции "Люди Бурана" в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России, посвященной 35-летию запуска космического корабля "Буран". Еще одной причиной "заката" программы Space Shuttle инженер назвал просчет экономистов – многоразовые корабли оказались не такими выгодными, как ожидалось. "Когда американцы запрашивали деньги на программу, они представили бизнес-план, в соответствии с которым на первых пусках стоимость выведения килограмма полезной нагрузки на орбиту будет стоить примерно 3,5 тысячи долларов, а через пять лет – 330 долларов. Когда начались постоянные полеты шаттла, НАСА поняло, что оно это не потянет, и на аутсорсинг пригласило фирму Lockheed, эта фирма все посчитала честно и выставила сумму – 500 миллионов долларов за пуск – при полезном грузе шаттла 20 тонн, это 25 тысяч долларов за килограмм", - пояснил Цыбин. Третьей причиной отказа от многоразовых кораблей он назвал две катастрофы шаттлов "Челленджер" в 1986 году и "Колумбия" в 2003-м, которые унесли жизни 14 астронавтов США. Космический челнок "Челленджер" потерпел катастрофу при десятом запуске 28 января 1986 года, на 73-й секунде полета. От корабля оторвался один из ускорителей и пробил топливный бак, что привело к воспламенению топлива и разрушению шаттла. Погибли семь астронавтов. Первого февраля 2003 года при возвращении на Землю потерпел катастрофу челнок "Колумбия". Все семь членов экипажа погибли. Это был 113-й орбитальный полет Space Shuttle. После аварии американские челноки совершили еще 22 полета до закрытия программы в 2011 году. Всего для полетов в космос было построено пять таких кораблей.

https://ria.ru/20231115/buran-1909496030.html

https://ria.ru/20231115/sputnik-1909496333.html

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