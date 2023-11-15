https://ria.ru/20231115/buran-1909496030.html

Испытатель привел "Энергию-Бурана" как пример организации программы

Испытатель привел "Энергию-Бурана" как пример организации программы - РИА Новости, 15.11.2023

Испытатель привел "Энергию-Бурана" как пример организации программы

Программа создания космолета "Буран", совершившего единственный полет 35 лет назад, должна стать примером по уровню организации для подобных масштабных проектов РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T03:17

2023-11-15T03:17

2023-11-15T03:17

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Программа создания космолета "Буран", совершившего единственный полет 35 лет назад, должна стать примером по уровню организации для подобных масштабных проектов в современной России; затрачено на программу многоразовой космической системы было вовсе не колоссальное количество средств по меркам советской экономики, рассказал РИА Новости ветеран Космических войск, член-корреспондент Российской академии космонавтики, заслуженный испытатель космической техники полковник в отставке Сергей Сорокин. Первый и единственный полет советского орбитального корабля "Буран", созданного в ответ на американскую программу Space Shuttle, состоялся 15 ноября 1988 года. Он на ракете сверхтяжелого класса "Энергия" без экипажа стартовал с космодрома Байконур, совершил два витка вокруг Земли и в автоматическом режиме с высокой точностью приземлился на специально построенном для этого аэродроме Юбилейный. В микроскоп не видно "Был такой министр в министерстве общего машиностроения Олег Дмитриевич Бакланов. Он назвал цифру 14,1 миллиарда рублей. Это на всю программу. А теперь посчитайте, если программа началась с выхода постановления в 1976 году, эти деньги были потрачены за 12 лет. В сравнении с валовым внутренним продуктом, который был в Советском Союзе тогда, в микроскоп не видно эти затраты", - сказал Сорокин. В то же время, по его словам, над созданием "Бурана", ракеты "Энергия" и всей необходимой инфраструктуры работали примерно 2,5 миллиона человек из более чем 1,3 тысячи предприятий и организаций, 86 министерств и ведомств СССР. За это время в стране появились около 2,5 тысяч различных технологий, были разработаны новые материалы, специально для перевозки космоплана был построен самый крупный в мире самолет – Ан-225, напомнил Сорокин. Посадку космического корабля в автоматическом режиме тогда удалось реализовать впервые, а США смогли повторить ее только на уже современном орбитальном самолете Х-37, подчеркнул он. Именно на ракете "Энергия" появились зачатки многоразовости. Двигатели боковых блоков РД-170 (прародители знаменитых современных РД-180 и РД-181) были сертифицированы для десятикратного использования. Испытатель космической техники отметил, что для "Энергии" в Советском Союзе была отработана технология производства и эксплуатации жидкого водорода в больших количествах – в блок Ц ракеты заправляли 100 тонн этого взрывоопасного ракетного горючего. Образец для подражания "Сама программа была уникальной, поскольку такое количество предприятий разношерстных было привлечено к выполнению работ. И все они работали в едином ключе. То есть организационно-технические мероприятия были сделаны просто великолепно. Были трудности, безусловно, но они преодолевались… А вот когда говорят, что там триллионы были потрачены… Наоборот, надо смотреть на это как на образец выполнения колоссальных программ. А теперь оглянитесь, допустим, на Восточный. Сколько лет там строительство идет? Больше десяти уже", - обратил внимание Сорокин. По его словам, организация такого сложного процесса сегодня никем не повторена. Ветеран Космических войск выделил работу военных строителей, которые возводили стартовые сооружения и всю инфраструктуру для подготовки ракет и космолетов к пуску. Впервые построен универсальный стенд-старт, который можно было использовать как для проведения достартовых испытаний, так и для запуска беспилотных носителей. На модернизированном после лунной программы Н-1-Л3 стартовом комплексе предполагалось, что в случае аварийной ситуации космонавты просто выйдут из кабины и по специальной трубе-склизу, "как на санках" переместятся на безопасное расстояние, напомнил Сорокин. Кроме того, военными строителями была разработана специальная программа, распределявшая 800-850 вагонов, ежедневно приходивших на космодром, по тем объектам, где проводились работы. Испытатель космической техники указал и на то, что полет "Бурана" подтвердил правильность идеи разнести системы управления ракеты и корабля. Причем система на корабле оказалась настолько умной, что приняла решение заходить на посадочную полосу с другой стороны, когда в нее были введены данные о состоянии погоды на посадочном комплексе орбитального корабля. Разбросаны по миру Полет в ноябре 1988 года стал единственным для "Бурана" и уже вторым (и последним) для ракеты "Энергия". В мае 1987 года она вывела на орбиту динамический макет боевого лазера "Скиф", также известный, как аппарат "Полюс". Ракета отработала успешно, однако сам аппарат после отделения из-за ошибки в электрической схеме развернулся на нерасчетный угол. В результате "Скиф" вместо того, чтобы с помощью собственного двигателя выйти на заданную орбиту, затормозил, сошел с орбиты и упал в Тихий океан. Официально программа "Энергия-Буран" не закрыта. Это подтвердила в 2020 году экс-руководитель НПО "Молния" Ольга Соколова. По ее словам, на предприятии документов по закрытию проекта нет. Как объяснил тогда РИА Новости историк космонавтики Вадим Лукашевич, дело в том, что на сворачивание программы нужны были средства, которых тогда просто не было. Кроме того, раз программа была инициирована постановлением Совета министров ЦК КПСС, то и закрыть его могло только распоряжение такого же уровня. Единственный "Буран", который совершил полет, был разрушен в 2002 году после обвала крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. Второй летный образец находится там же в монтажно-заправочном корпусе. Третий собранный корабль стоял в подмосковном Жуковском, но в 2022 году был куплен Вадимом Задорожным и перевезен в его музей техники на территории кинокомплекса "Военфильм-Медынь". Четвертый долгое время не был достроен, но впоследствии его укомплектовали и поставили в Парке Горького, а несколько лет назад переместили на ВДНХ. Кроме того, были построены около десятка макетов для различных испытаний. Два из них на Байконуре – один в музее, а другой в монтажно-заправочном комплексе вместе с вторым летным кораблем. Самолет-аналог ("Буран" с авиационными двигателями, на котором отрабатывалась автоматическая посадка) находится в техническом музее в германском Шпайере. Также были созданы несколько стендов для испытания различных систем корабля. Из них больше всего на полноценный корабль похож электрический стенд, который сейчас находится в парке Сириус в Сочи.

https://ria.ru/20231110/progress-1908752297.html

https://ria.ru/20231109/pravila-1908297782.html

https://ria.ru/20231109/sputniki-1908297940.html

https://ria.ru/20231103/raketa-1907301069.html

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космос - риа наука, байконур (город), россия, ольга соколова, вадим лукашевич , ан-225 "мрия", рд-180, рд-181, земля, общество