https://ria.ru/20231115/bpla-1909558969.html

Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА

Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА - РИА Новости, 15.11.2023

Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА

Новый курс "Основы безопасности и защита Родины" для школьников предполагает изучение современного общевойскового боя, возможностей боевого применения... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:26

2023-11-15T12:26

2023-11-15T14:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

образование - общество

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

год педагога и наставника

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf24d0672f4ff9919d5b9c5eece9fc1e.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый курс "Основы безопасности и защита Родины" для школьников предполагает изучение современного общевойскового боя, возможностей боевого применения беспилотников, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать... сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в документе. Кроме того, у школьников должны будут сформироваться представления о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства, знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил России, представления о военной службе. Предмет должен быть сформировать и необходимый уровень военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том числе для поступления в образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка. Также в результаты освоения предметов включены основы медицинских знаний, знание способов безопасного поведения в цифровой среде и другие. Согласно пояснительной записке к проекту, соответствующие изменения в образовательные стандарты могут внести к 1 марта 2024 года. Ранее глава Минпросвещения в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности в основы безопасности и защиты Родины, а содержание уроков необходимо развивать. Позднее заместитель директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева сообщила, что такой курс появится в школах с 1 сентября 2024 года. Она также говорила о формировании рабочей группы, которая займется федеральной программой, в ее состав войдут представители Минобороны и МЧС.

https://ria.ru/20230901/predmety-1893541949.html

https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), образование - общество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)