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Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА - РИА Новости, 15.11.2023
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12:26 15.11.2023 (обновлено: 14:34 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/bpla-1909558969.html
Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА
Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА - РИА Новости, 15.11.2023
Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА
Новый курс "Основы безопасности и защита Родины" для школьников предполагает изучение современного общевойскового боя, возможностей боевого применения... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:26
2023-11-15T14:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
образование - общество
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
год педагога и наставника
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый курс "Основы безопасности и защита Родины" для школьников предполагает изучение современного общевойскового боя, возможностей боевого применения беспилотников, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать... сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в документе. Кроме того, у школьников должны будут сформироваться представления о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства, знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил России, представления о военной службе. Предмет должен быть сформировать и необходимый уровень военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том числе для поступления в образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка. Также в результаты освоения предметов включены основы медицинских знаний, знание способов безопасного поведения в цифровой среде и другие. Согласно пояснительной записке к проекту, соответствующие изменения в образовательные стандарты могут внести к 1 марта 2024 года. Ранее глава Минпросвещения в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности в основы безопасности и защиты Родины, а содержание уроков необходимо развивать. Позднее заместитель директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева сообщила, что такой курс появится в школах с 1 сентября 2024 года. Она также говорила о формировании рабочей группы, которая займется федеральной программой, в ее состав войдут представители Минобороны и МЧС.
https://ria.ru/20230901/predmety-1893541949.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), образование - общество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Образование - Общество, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Год педагога и наставника
Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА

Школьники будут изучать БПЛА на курсе "Основы безопасности и защита Родины"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый курс "Основы безопасности и защита Родины" для школьников предполагает изучение современного общевойскового боя, возможностей боевого применения беспилотников, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать... сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в документе.
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Кроме того, у школьников должны будут сформироваться представления о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства, знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил России, представления о военной службе.
Предмет должен быть сформировать и необходимый уровень военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том числе для поступления
в образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка.
Также в результаты освоения предметов включены основы медицинских знаний, знание способов безопасного поведения в цифровой среде и другие.
Согласно пояснительной записке к проекту, соответствующие изменения в образовательные стандарты могут внести к 1 марта 2024 года.
Ранее глава Минпросвещения в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности в основы безопасности и защиты Родины, а содержание уроков необходимо развивать.
Позднее заместитель директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева сообщила, что такой курс появится в школах с 1 сентября 2024 года. Она также говорила о формировании рабочей группы, которая займется федеральной программой, в ее состав войдут представители Минобороны и МЧС.
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Год педагога и наставникаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Образование - ОбществоРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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