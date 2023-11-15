https://ria.ru/20231115/bolnitsa-1909690130.html
ООН выразила беспокойство из-за ситуации в больнице "Аш-Шифа" в Газе
ООН выразила беспокойство из-за ситуации в больнице "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
ООН выразила беспокойство из-за ситуации в больнице "Аш-Шифа" в Газе
ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права, заявил на брифинге... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:37
2023-11-15T20:37
2023-11-15T20:45
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
стефан дюжаррик
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ООН, 15 ноя – РИА Новости. ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ему задали вопрос о том, осуждает ли генсек ООН "рейд на больницу "Аш-Шифа"."Мы очень обеспокоены тем, что мы видим. Мы видим только сообщения, у нас нет людей "на земле", - сказал Дюжаррик."Для нас очевидно, что больницы не должны никоим образом использоваться в боевых действиях. Они защищены международным гуманитарным правом", - добавил он.Больницы не должны быть полем боя, подчеркнул Дюжаррик.
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Стефан Дюжаррик
ООН выразила беспокойство из-за ситуации в больнице "Аш-Шифа" в Газе
ООН напомнила о гуманитарном праве и призвала защищать больницы в секторе Газа
ООН, 15 ноя – РИА Новости. ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ему задали вопрос о том, осуждает ли генсек ООН "рейд на больницу "Аш-Шифа".
"Мы очень обеспокоены тем, что мы видим. Мы видим только сообщения, у нас нет людей "на земле", - сказал Дюжаррик.
"Для нас очевидно, что больницы не должны никоим образом использоваться в боевых действиях. Они защищены международным гуманитарным правом", - добавил он.
Больницы не должны быть полем боя, подчеркнул Дюжаррик.
"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе