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Погибшей в ДТП с автобусом на Урале оказалась жена известного блогера - РИА Новости, 15.11.2023
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10:53 15.11.2023 (обновлено: 11:05 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/bloger-1909533447.html
Погибшей в ДТП с автобусом на Урале оказалась жена известного блогера
Погибшей в ДТП с автобусом на Урале оказалась жена известного блогера - РИА Новости, 15.11.2023
Погибшей в ДТП с автобусом на Урале оказалась жена известного блогера
Одной из погибших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области оказалась супруга известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, об этом РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:53
2023-11-15T11:05
происшествия
авто
краснотурьинск
свердловская область
нижний тагил
блогер
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Одной из погибших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области оказалась супруга известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, об этом он сам сообщил в соцсетях.&quot;Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристегнута, она, получается, вылетела через окно&quot;, — рассказал Лещев.В среду на 318-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов" водитель рейсового автобуса, который ехал из Карпинска в уральскую столицу, пошел на обгон и столкнулся с грузовиком. Погибли водитель автобуса и пассажир, еще шестеро пострадали. Виктории Лещевой было 28 лет, у пары есть дочь.Александр Лещев — известный в Краснотурьинске блогер с аудиторией более 40 тысяч подписчиков (население города составляет 55 тысяч человек). На его странице в соцсетях проводятся розыгрыши призов, в том числе автомобилей.
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краснотурьинск
свердловская область
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происшествия, авто, краснотурьинск, свердловская область, нижний тагил, блогер
Происшествия, Авто, Краснотурьинск, Свердловская область, Нижний Тагил, Блогер
Погибшей в ДТП с автобусом на Урале оказалась жена известного блогера

Лещев: погибшей в ДТП с автобусом в Свердловской области оказалась жена блогера

© Фото : Прокуратура Свердловской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и фуры в Свердловской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и фуры в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и фуры в Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Одной из погибших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области оказалась супруга известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, об этом он сам сообщил в соцсетях.
«

"Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристегнута, она, получается, вылетела через окно", — рассказал Лещев.

В среду на 318-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов" водитель рейсового автобуса, который ехал из Карпинска в уральскую столицу, пошел на обгон и столкнулся с грузовиком. Погибли водитель автобуса и пассажир, еще шестеро пострадали.
Виктории Лещевой было 28 лет, у пары есть дочь.
Александр Лещев — известный в Краснотурьинске блогер с аудиторией более 40 тысяч подписчиков (население города составляет 55 тысяч человек). На его странице в соцсетях проводятся розыгрыши призов, в том числе автомобилей.
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ПроисшествияАвтоКраснотурьинскСвердловская областьНижний ТагилБлогер
 
 
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