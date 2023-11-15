https://ria.ru/20231115/bloger-1909533447.html

Погибшей в ДТП с автобусом на Урале оказалась жена известного блогера

Погибшей в ДТП с автобусом на Урале оказалась жена известного блогера - РИА Новости, 15.11.2023

Погибшей в ДТП с автобусом на Урале оказалась жена известного блогера

Одной из погибших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области оказалась супруга известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, об этом РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:53

2023-11-15T10:53

2023-11-15T11:05

происшествия

авто

краснотурьинск

свердловская область

нижний тагил

блогер

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Одной из погибших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области оказалась супруга известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, об этом он сам сообщил в соцсетях."Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристегнута, она, получается, вылетела через окно", — рассказал Лещев.В среду на 318-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов" водитель рейсового автобуса, который ехал из Карпинска в уральскую столицу, пошел на обгон и столкнулся с грузовиком. Погибли водитель автобуса и пассажир, еще шестеро пострадали. Виктории Лещевой было 28 лет, у пары есть дочь.Александр Лещев — известный в Краснотурьинске блогер с аудиторией более 40 тысяч подписчиков (население города составляет 55 тысяч человек). На его странице в соцсетях проводятся розыгрыши призов, в том числе автомобилей.

https://ria.ru/20231114/sud-1909428134.html

краснотурьинск

свердловская область

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происшествия, авто, краснотурьинск, свердловская область, нижний тагил, блогер