https://ria.ru/20231115/bayden-1909631982.html

План Байдена увязать помощь Украине и Израилю провалился, заявили в Совфеде

План Байдена увязать помощь Украине и Израилю провалился, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.11.2023

План Байдена увязать помощь Украине и Израилю провалился, заявили в Совфеде

План президента США Джо Байдена увязать поддержку Украины и Израиля провалился, "Белый дом в ярости", заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:42

2023-11-15T16:42

2023-11-15T16:42

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. План президента США Джо Байдена увязать поддержку Украины и Израиля провалился, "Белый дом в ярости", заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "План администрации Байдена увязать поддержку Израиля с 61 миллиардом долларов помощи Украине и рядом других статей расходов так и не прошел через конгресс, иными словами - провалился. Республиканское большинство в палате представителей настояло на своем - никаких увязок помощи Израилю с Украиной", - написал Пушков. Он выразил мнение, что Белый дом "в ярости" и винит республиканскую партию в "экстремистских, узко партийных" подходах, но сделать ничего не может. "Помощь Израилю приоритетна для конгресса. Украина - другой вопрос. Байдену пришлось смириться и отступить", - добавил сенатор. Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, сша, россия, алексей пушков, совет федерации рф