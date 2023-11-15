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В США выявили самое глупое решение Байдена по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
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05:19 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/bayden-1909500268.html
В США выявили самое глупое решение Байдена по Украине
В США выявили самое глупое решение Байдена по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
В США выявили самое глупое решение Байдена по Украине
Самым необдуманным решением президента США Джо Байдена стало развязывание конфликта на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T05:19
2023-11-15T05:19
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Самым необдуманным решением президента США Джо Байдена стало развязывание конфликта на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Самым глупым решением администрации Байдена и конгресса стала Украина. Эта война проиграна, украинская нация уничтожается&quot;, — заявил Макгрегор.По его подсчетам, в конфликте Киев потерял сотни тысяч своих солдат.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231115/kongressmen-1909497912.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Министерство обороны США
В США выявили самое глупое решение Байдена по Украине

Дуглас Макгрегор: глупость Байдена приведет к уничтожению украинской нации

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Самым необдуманным решением президента США Джо Байдена стало развязывание конфликта на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Самым глупым решением администрации Байдена и конгресса стала Украина. Эта война проиграна, украинская нация уничтожается", — заявил Макгрегор.

По его подсчетам, в конфликте Киев потерял сотни тысяч своих солдат.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреУкраинаКиевСШАДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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