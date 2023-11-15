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Более ста автобусов поступят в Иркутскую область до 1 февраля 2024 года - РИА Новости, 15.11.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
15:58 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/avtobusy-1909620250.html
Более ста автобусов поступят в Иркутскую область до 1 февраля 2024 года
Более ста автобусов поступят в Иркутскую область до 1 февраля 2024 года - РИА Новости, 15.11.2023
Более ста автобусов поступят в Иркутскую область до 1 февраля 2024 года
В Иркутскую область до 1 февраля 2024 года по казначейскому кредиту поступят более 100 новых автобусов, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:58
2023-11-15T15:58
иркутская область
иркутская область
москва
иркутск
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. В Иркутскую область до 1 февраля 2024 года по казначейскому кредиту поступят более 100 новых автобусов, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Поставки автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта в Приангарье, во время рабочей встречи в Москве на XVII Международном форуме и выставке "Транспорт России" обсудил Кобзев с вице-президентом компании "Группа ГАЗ" Николаем Одинцовым. "Группа ГАЗ" и публичное акционерное общество "КАМАЗ" к 1 февраля 2024 года должны поставить в регион 109 автобусов. Обновление общественного транспорта ведется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина", - сообщил Кобзев. Он также отметил, что Иркутская область получила специальный казначейский кредит на поставку автобусов в размере почти 900 миллионов рублей, общая сумма покупки составляет 1,4 миллиарда рублей. "Группа ГАЗ" поставит 29 единиц техники малого и среднего класса. Из них 8 автобусов – до конца этого года, 21 – до 1 февраля 2024 года. ПАО "КАМАЗ" – 80 автобусов марки "НЕФАЗ", из них 40 в этом году и 40 в следующем. Новые автобусы поступят в муниципалитеты, которые приняли участие в программе и предоставили софинансирование. Иркутск получит 81 автобус для городских и садоводческих маршрутов, также автобусы получат города Тулун, Усолье-Сибирское, Братский, Качугский, Казачинско-Ленский и Осинский районы.
https://ria.ru/20231107/shkoly-1907835807.html
https://ria.ru/20231101/gaz-1906752637.html
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иркутская область, москва, иркутск
Иркутская область, Иркутская область, Москва, Иркутск
Более ста автобусов поступят в Иркутскую область до 1 февраля 2024 года

Более ста новых автобусов поступят в Иркутскую область до 1 февраля 2024 года

© Фото : Игорь Кобзев/ВКонтакте Игорь Кобзев и Николай Одинцов во время встречи
Игорь Кобзев и Николай Одинцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Игорь Кобзев/ВКонтакте
Игорь Кобзев и Николай Одинцов во время встречи
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. В Иркутскую область до 1 февраля 2024 года по казначейскому кредиту поступят более 100 новых автобусов, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Поставки автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта в Приангарье, во время рабочей встречи в Москве на XVII Международном форуме и выставке "Транспорт России" обсудил Кобзев с вице-президентом компании "Группа ГАЗ" Николаем Одинцовым.
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"Группа ГАЗ" и публичное акционерное общество "КАМАЗ" к 1 февраля 2024 года должны поставить в регион 109 автобусов. Обновление общественного транспорта ведется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина", - сообщил Кобзев.
Он также отметил, что Иркутская область получила специальный казначейский кредит на поставку автобусов в размере почти 900 миллионов рублей, общая сумма покупки составляет 1,4 миллиарда рублей.
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"Группа ГАЗ" поставит 29 единиц техники малого и среднего класса. Из них 8 автобусов – до конца этого года, 21 – до 1 февраля 2024 года. ПАО "КАМАЗ" – 80 автобусов марки "НЕФАЗ", из них 40 в этом году и 40 в следующем.
Новые автобусы поступят в муниципалитеты, которые приняли участие в программе и предоставили софинансирование. Иркутск получит 81 автобус для городских и садоводческих маршрутов, также автобусы получат города Тулун, Усолье-Сибирское, Братский, Качугский, Казачинско-Ленский и Осинский районы.
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