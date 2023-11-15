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США хотят вести кулуарный диалог с Россией на саммите АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 15.11.2023
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17:13 15.11.2023 (обновлено: 18:48 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/ates-1909639604.html
США хотят вести кулуарный диалог с Россией на саммите АТЭС, заявили в МИД
США хотят вести кулуарный диалог с Россией на саммите АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 15.11.2023
США хотят вести кулуарный диалог с Россией на саммите АТЭС, заявили в МИД
США посылают сигналы о готовности вести диалог с Россией за кулисами мероприятий АТЭС в Сан-Франциско, заявила официальный представитель Министерства... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:13
2023-11-15T18:48
россия
сша
мария захарова
саммит атэс
атэс
в мире
государственный департамент сша
алексей оверчук
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США посылают сигналы о готовности вести диалог с Россией за кулисами мероприятий АТЭС в Сан-Франциско, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге."Не сбавляли темп нашей работы в ходе "вахты" США (в АТЭС. — Прим. ред.) в текущем году, несмотря на то, сколько и каких препятствий американцы нам бы ни чинили — это были и визовые, и организационные препоны для нашего полноценного участия — нас это ни в чем не остановило. &lt;...&gt; На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами. Ничего не могу сказать — были и такие "заходы", — сообщила дипломат.Тем не менее Вашингтон продолжает придерживаться курса на бесплодные словесные пикировки, отметила она.&quot;Подобный странный подход, когда в публичной плоскости США выступают с таких агрессивных позиций, фактически нам чинят различные препятствия для нормальной работы, а потом еще закулисно пытаются там что-то такое обсудить, — это, конечно, мешает созидательной работе всех делегаций, потому что размывает подходы внутри АТЭС, которые формировались годами&quot;, — пояснила Захарова.По ее словам, Россию это не собьет с намеченного курса, а результат американской "вахты" будет зависеть от самих американцев и их готовности к компромиссам.Накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что при допуске российской делегации на мероприятие в Сан-Франциско США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и введенными ими санкциями.Кроме того, представитель Государственного департамента по АТЭС Мэтт Мюррей обещал, что Соединенные Штаты будут относиться к России как к полноправному участнику саммита АТЭС.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика АТР. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в штате Калифорния. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20231114/ates-1909485710.html
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россия, сша, мария захарова, саммит атэс , атэс, в мире, государственный департамент сша, алексей оверчук, сан-франциско
Россия, США, Мария Захарова, Саммит АТЭС , АТЭС, В мире, Государственный департамент США, Алексей Оверчук, Сан-Франциско
США хотят вести кулуарный диалог с Россией на саммите АТЭС, заявили в МИД

Захарова: США показали готовность вести диалог с РФ за кулисами саммита АТЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США посылают сигналы о готовности вести диалог с Россией за кулисами мероприятий АТЭС в Сан-Франциско, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.
"Не сбавляли темп нашей работы в ходе "вахты" США (в АТЭС. — Прим. ред.) в текущем году, несмотря на то, сколько и каких препятствий американцы нам бы ни чинили — это были и визовые, и организационные препоны для нашего полноценного участия — нас это ни в чем не остановило. <...> На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами. Ничего не могу сказать — были и такие "заходы", — сообщила дипломат.
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Тем не менее Вашингтон продолжает придерживаться курса на бесплодные словесные пикировки, отметила она.
«

"Подобный странный подход, когда в публичной плоскости США выступают с таких агрессивных позиций, фактически нам чинят различные препятствия для нормальной работы, а потом еще закулисно пытаются там что-то такое обсудить, — это, конечно, мешает созидательной работе всех делегаций, потому что размывает подходы внутри АТЭС, которые формировались годами", — пояснила Захарова.

По ее словам, Россию это не собьет с намеченного курса, а результат американской "вахты" будет зависеть от самих американцев и их готовности к компромиссам.
Накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что при допуске российской делегации на мероприятие в Сан-Франциско США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и введенными ими санкциями.
Кроме того, представитель Государственного департамента по АТЭС Мэтт Мюррей обещал, что Соединенные Штаты будут относиться к России как к полноправному участнику саммита АТЭС.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика АТР. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в штате Калифорния. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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РоссияСШАМария ЗахароваСаммит АТЭСАТЭСВ миреГосударственный департамент СШААлексей ОверчукСан-Франциско
 
 
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