https://ria.ru/20231115/ates-1909639604.html

США хотят вести кулуарный диалог с Россией на саммите АТЭС, заявили в МИД

США хотят вести кулуарный диалог с Россией на саммите АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 15.11.2023

США хотят вести кулуарный диалог с Россией на саммите АТЭС, заявили в МИД

США посылают сигналы о готовности вести диалог с Россией за кулисами мероприятий АТЭС в Сан-Франциско, заявила официальный представитель Министерства... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:13

2023-11-15T17:13

2023-11-15T18:48

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США посылают сигналы о готовности вести диалог с Россией за кулисами мероприятий АТЭС в Сан-Франциско, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге."Не сбавляли темп нашей работы в ходе "вахты" США (в АТЭС. — Прим. ред.) в текущем году, несмотря на то, сколько и каких препятствий американцы нам бы ни чинили — это были и визовые, и организационные препоны для нашего полноценного участия — нас это ни в чем не остановило. <...> На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами. Ничего не могу сказать — были и такие "заходы", — сообщила дипломат.Тем не менее Вашингтон продолжает придерживаться курса на бесплодные словесные пикировки, отметила она."Подобный странный подход, когда в публичной плоскости США выступают с таких агрессивных позиций, фактически нам чинят различные препятствия для нормальной работы, а потом еще закулисно пытаются там что-то такое обсудить, — это, конечно, мешает созидательной работе всех делегаций, потому что размывает подходы внутри АТЭС, которые формировались годами", — пояснила Захарова.По ее словам, Россию это не собьет с намеченного курса, а результат американской "вахты" будет зависеть от самих американцев и их готовности к компромиссам.Накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что при допуске российской делегации на мероприятие в Сан-Франциско США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и введенными ими санкциями.Кроме того, представитель Государственного департамента по АТЭС Мэтт Мюррей обещал, что Соединенные Штаты будут относиться к России как к полноправному участнику саммита АТЭС.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика АТР. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в штате Калифорния. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20231114/ates-1909485710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, мария захарова, саммит атэс , атэс, в мире, государственный департамент сша, алексей оверчук, сан-франциско