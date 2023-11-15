https://ria.ru/20231115/ates-1909491458.html

Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС

Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС - РИА Новости, 15.11.2023

Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, включая перебои в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T01:10

2023-11-15T01:10

2023-11-15T01:10

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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, включая перебои в торговле, последствия природных катастроф, угрозы энергетической и продовольственной безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы продолжаем сталкиваться со многими экономическими трудностями. Мы все еще восстанавливаемся после трудностей COVID, который разорил торговлю, путешествия и туризм", - сообщил он на министерском заседании АТЭС в Сан-Франциско с участием представителей от России. По словам госсекретаря, экономики АТЭС также сталкиваются с последствиями изменения климата и природными катастрофами, наносящими удар по региону. Кроме того, Блинкен отметил угрозы продовольственной и энергетической безопасности, вызванные конфликтом на Украине. Вместе с тем, по его оценкам, за три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с 19 триллионов долларов до 52,8 триллиона долларов, а доход на душу населения увеличился в четыре раза. "Экономики, входящие в АТЭС, теперь представляют 40% мирового населения, создают половину глобальной торговли, производят 60% мирового объема товаров и услуг", - добавил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231114/konflikt-1909274649.html

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в мире, сша, сан-франциско, саммит атэс , энтони блинкен