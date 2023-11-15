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Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС - РИА Новости, 15.11.2023
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01:10 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ates-1909491458.html
Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС
Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС - РИА Новости, 15.11.2023
Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС
Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, включая перебои в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:10
2023-11-15T01:10
в мире
сша
сан-франциско
саммит атэс
энтони блинкен
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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, включая перебои в торговле, последствия природных катастроф, угрозы энергетической и продовольственной безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы продолжаем сталкиваться со многими экономическими трудностями. Мы все еще восстанавливаемся после трудностей COVID, который разорил торговлю, путешествия и туризм", - сообщил он на министерском заседании АТЭС в Сан-Франциско с участием представителей от России. По словам госсекретаря, экономики АТЭС также сталкиваются с последствиями изменения климата и природными катастрофами, наносящими удар по региону. Кроме того, Блинкен отметил угрозы продовольственной и энергетической безопасности, вызванные конфликтом на Украине. Вместе с тем, по его оценкам, за три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с 19 триллионов долларов до 52,8 триллиона долларов, а доход на душу населения увеличился в четыре раза. "Экономики, входящие в АТЭС, теперь представляют 40% мирового населения, создают половину глобальной торговли, производят 60% мирового объема товаров и услуг", - добавил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231114/konflikt-1909274649.html
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в мире, сша, сан-франциско, саммит атэс , энтони блинкен
В мире, США, Сан-Франциско, Саммит АТЭС , Энтони Блинкен
Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС

Блинкен: АТЭС сталкивается с трудностями в экономике, включая перебои в торговле

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, включая перебои в торговле, последствия природных катастроф, угрозы энергетической и продовольственной безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Мы продолжаем сталкиваться со многими экономическими трудностями. Мы все еще восстанавливаемся после трудностей COVID, который разорил торговлю, путешествия и туризм", - сообщил он на министерском заседании АТЭС в Сан-Франциско с участием представителей от России.
По словам госсекретаря, экономики АТЭС также сталкиваются с последствиями изменения климата и природными катастрофами, наносящими удар по региону. Кроме того, Блинкен отметил угрозы продовольственной и энергетической безопасности, вызванные конфликтом на Украине.
Вместе с тем, по его оценкам, за три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с 19 триллионов долларов до 52,8 триллиона долларов, а доход на душу населения увеличился в четыре раза.
"Экономики, входящие в АТЭС, теперь представляют 40% мирового населения, создают половину глобальной торговли, производят 60% мирового объема товаров и услуг", - добавил он.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреСШАСан-ФранцискоСаммит АТЭСЭнтони Блинкен
 
 
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