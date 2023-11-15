https://ria.ru/20231115/ataki-1909598867.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили пять атак ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили пять атак ВСУ

Российские войска отразили на Купянском и Краснолиманском направлениях пять атак ВСУ, противник потерял здесь около 210 военнослужащих, сообщили в российском... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:43

2023-11-15T14:43

2023-11-15T15:34

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

харьковская область

украина

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска отразили на Купянском и Краснолиманском направлениях пять атак ВСУ, противник потерял здесь около 210 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны."На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, танк, два пикапа, артиллерийская система М777, гаубица М114, САУ "Гвоздика", орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.Также в районе Волчанска уничтожен склад боеприпасов первой бригады спецназа ВСУ.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах Григоровки и Серебрянки.Противник потерял до 180 человек личного состава, два автомобиля, артустановки "Акация" и "Гвоздика".На Донецком направлении Южная группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией ударила во войскам и технике ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки.Общие потери противника здесь достигли 220 человек. Также ВСУ лишились танка, семи автомобилей, САУ Caesar и Krab, двух гаубиц "Мста-Б", а также пушки МТ-12.На Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" ударили по позициям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Ровнополя и Червоного.Потери противника составили: до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ М109 Paladin, артиллерийская система М777, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12.На Запорожском направлении российские войска отразили атаку украинских штурмовиков и нанесли удары по подразделениям 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино, уничтожив более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубицу М119.На Херсонском направлении потери украинских войск превысили 60 человек. Также уничтожены три автомобиля, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30, радиолокационная станция Cobra.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область, украина